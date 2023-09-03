卡車司機專題／語言、經驗要求高 老司機仍搶手

美卡車運輸業對卡車司機的需求未來仍是不看淡。（記者啟鉻／攝影）

儘管目前南加華人 卡車司機職位降溫，卡車貨運用工單位仍渴求熟練有經驗的卡車司機。資深卡車調度張建功說，卡車司機淘汰率高，流動性大，現在部分華資物流公司不容易招到有一年以上經驗的卡車司機。

據物流業界資料顯示，自疫情 大流行開始後，消費者轉向網上購物，使得電子商務銷售在2020年至2021年間增長了近2190億美元，預計到2025年將從現今的5.5萬億元增至7萬億元以上。

全美70%的貨物運輸依靠卡車運輸業，經濟產值800多億元，需要更多卡車和司機上路。2022年行業短缺8萬多名司機，且缺額預計在2030年達到16萬2000人。據統計，2020年超過3000萬元年收入車隊中，卡車司機的離職率達到92%，也就是說美國國內運輸業對於有經驗卡車司機仍有需求。

加州卡車司機工作時間

目前美國卡車運輸業發展有機會也有挑戰，比如，電子商務銷售的激增導致對貨物運輸的需求增加，對卡車運輸業也有更大需求。另外，疫情期暴露了全球供應鏈的脆弱性，促使許多製造商考慮重新回歸本土生產，減少對海外供應商的依賴，這也會增加了對國內運輸的需求，對行業產生深遠影響。

優質司機短缺仍是卡車運輸業多年來面臨的老問題，疫情期間又進一步加劇。由於長途行駛、離家時間長和艱苦的工作條件等因素，以往較少人願意從事卡車司機職業。

而且，長途行駛帶來的長時間工作、生活方式挑戰以及競爭激烈的就業 市場，導致許多資深的司機轉換工作或離職改行，整體勞動力市場也經歷了波動。

張建功認為，目前華人卡車司機英語溝通水平普遍不高，在運輸途中一旦遇到問題需要溝通時產生了困擾。而且跨州長途運輸，每個州對卡車行規及交通標誌都有差異，一旦違規就可能遭到扣罰。所以，華人卡車司機的淘汰率比較高，能順利做滿一年或兩年就很不易了。