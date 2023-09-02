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打造「永恆加州」 矽谷科技富豪公布藍圖

編譯組／1日綜合報導
由矽谷億萬富翁支持、在灣區邊緣農業地帶建造一座21世紀的烏托邦城市計畫「永恆加州」，在蘇拉諾縣東南方收購5萬5000英畝土地，並公布藍圖內容。(圖取自「永恆加州」官方網站)
由矽谷億萬富翁支持、在灣區邊緣農業地帶建造一座21世紀的烏托邦城市計畫「永恆加州」，在蘇拉諾縣東南方收購5萬5000英畝土地，並公布藍圖內容。(圖取自「永恆加州」官方網站)

由矽谷億萬富翁支持、在灣區邊緣農業地帶建造一座21世紀的烏托邦城市，已定有名稱與官網，並展現所在地蘇拉諾縣(Solano County)夢想之地的城市藍圖。

舊金山紀事報」報導，這項計畫名稱為「永恆加州」(California Forever)，在蘇拉諾縣東南方收購5萬5000英畝土地，此舉雖遭到地方政界、農民與環保人士批評，日前已對外公布藍圖內容。

「永恆加州」的願景藍圖，讓人聯想到夢幻般地中海乳白與紅色屋頂的城市景觀，可能在希臘或義大利村莊找到。山坡上的社區一直延伸至沙加緬度河岸，皮艇運動員在睡蓮葉片間划船，釣魚者在日出時垂釣。城市在農田後面，行人穿過咖啡廳與農場攤位，工人安裝太陽能電板，通勤者在等待電車時閱讀。

網站以「開啟有關蘇拉諾縣東部的對話」(starting a conversation about eastern Solano County)，承諾「一個新社區機會、當地工作良好薪資、太陽能發電廠與開放空間。」網站指出蘇拉諾縣「座落在沙加緬度、三角地帶、舊金山與納帕谷之間」，展現「加州風景與民眾多元化」。

蘇拉諾縣也是農業與綠色能源產業發源地，計畫準備在東蘇拉諾縣建立的新社區，可持續為加州、為強大的中產階級社區與國家繁忙空軍基地提供產能與電力。

網站指出，「永恆加州」是「Flannery Associates」的母公司，其在蘇拉諾縣購買超過5萬英畝土地，也提及先前並未透露姓名的投資人，包括Kleiner Perkins創投家杜爾(John Doerr)，他是Google、 Slack等公司的早期投資人；舊金山智庫SPUR前執行長梅特卡夫(Gabriel Metcalf)也是計畫團隊之一。

其他投資者還包括矽谷創業創投家安德里森(Marc Andreessen)、創投家迪森(Chris Dixon)、賈伯斯遺孀羅倫(Laurene Powell Jobs)與其他知名創業創投人士。

計畫指出，已對2000名蘇拉諾縣居民進行訪問調查，他們強調需要「有更多機會在安全、適合步行社區購房」，以及良好工作、更多經費改善學校、促進公共安全並減少無家可歸者。

不過，儘管計畫可能投注數十億元，但將面臨部分牧場業主反對，他們認為將干擾蘇拉諾縣占有62%經濟的農業；也不符合蘇拉諾縣「按序增長」法案(Orderly Growth Measure)，法案要求城市發展必須在城市邊界內，而不是在非建制(unincorporated)部分進行。「永恆加州」計畫支持按序增長法案，但要求選民支持開發項目。

加州 投資 舊金山

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