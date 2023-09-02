史丹福、柏克萊加大 加入大西洋沿岸聯盟

大西洋沿岸聯盟理事Jim Phillips。（美聯社）

原以美東大學為主的「大西洋沿岸聯盟」（Atlantic Coast Conference）近年來積極向西拓展，最新發展是9月1日正式納入史丹福大學 與柏克萊加大 ，兩校打完今年度的「太平洋12校」（Pac-12）賽事後，2024-25年度將正式參加大西洋聯盟的校際比賽。

相對於大西洋聯盟正式成為全國性聯盟，太平洋12校現在僅剩俄勒岡州大與華盛頓州大，因為在史丹福與柏克萊加大退出前，「十大聯盟」（Big Ten）先後挖走亞利桑納大學、亞利桑納州大、科羅拉多大學、猶他大學、南加大 、洛杉磯加大，與2023年8月剛宣布退出Pac-12的俄勒岡大學與華盛頓大學。

因此，瞭解內情的人士認為，108年歷史的Pac-12已經很難再造，剩下的兩校加盟Mountain West Conference或大西洋聯盟較為可行。

美聯社指出，史丹福大學與柏克萊加大本來就是體育名校，培養出許多奧運選手與知名的職業選手，但近幾年在大學校際比賽的表現卻大不如前，改投大西洋聯盟或許是一條活路。

與兩校同時加盟的還有德州的南方衛理公會大學（SMU），因此大西洋聯盟理事Jim Phillips在1日的會後表示，他們非常歡迎世界級的三校加盟，東岸到西岸的18校同場競技，能將聯盟的水準大幅提高。當然，負責轉播的ESPN的權利金也將增加，這會使大西洋聯盟的財務更為健全。