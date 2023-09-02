梅西洛城比賽 雙人票飆到9.6萬

梅西來到加州對戰洛杉磯足球俱樂部（Los Angeles FC）的二手票價更飆漲到驚人的9萬6000元。（美聯社）

足球 超級巨星梅西 （Lionel Messi）加入邁阿密國際（Inter Miami CF）後，一切情勢都改變了，不只邁阿密國際的票房是原本的10倍，整個職業足球的票房收入都開始增加，這周末梅西來到加州，對戰洛杉磯 足球俱樂部（Los Angeles FC）的二手票價更飆漲到驚人的9萬6000元。

邁阿密國際對決洛杉磯FC的票價在售票平台StubHub上已經炒翻了天。二手票在8月30日還只要450元，9月1日下午就漲到了558元；前排雙人票8月31日才剛掛上網站，9月1日就以3萬6000元賣出，另一組雙人票9月1日以9萬6000元開標，再創新高。

洛杉磯FC主場「BMO體育場」共有2萬2500席，85%是季票，也是整個MLS死忠球迷最多的球隊，2022年度奪下冠軍後，2023年的每場平均票價也才95元。

相比起職業棒球、籃球與美式足球（football），足球（soccer）算是美國的冷門運動，職業足球聯盟MLS成立之時，很多人都懷疑足球能在美國走多遠。

事實上，整個MLS的售票率與票價都因為梅西效應而大幅增加，季票需求增加1215%，特別是主場球隊對決邁阿密國際時。除了上述的洛杉磯FC，之前的紐約紅牛（New York Red Bulls）主場票價也飆高到483元，是原來的10倍。

邁阿密國際在梅西加盟前，門票最低價是25元；梅西加盟後最少也要280元，他一個人就將球隊票房收入由聯盟第七直接拉到第一。在梅西加盟的48小時內，StubHub上邁阿密國際的二手票價就上漲了2800%，目前則持平在1000%。

梅西的經濟效益還不僅止於票房，邁阿密國際的網路聲量、社交平台與球衣銷售同樣暴漲。以Google而言，「MLS」、「Inter Miami」、「Messi」的搜尋量增加322%。Facebook、Twitter、Instagram、TikTok等平台上，邁阿密國際的追蹤人數瞬時突破2000萬人，是原本300萬粉絲的600%以上。

由Adidas與Fanatics銷售的邁阿密國際球衣與梅西球衣，銷售量同樣大增，梅西球衣開賣的24小時，銷量超越NBA的詹姆斯（LeBron James）、NFL的布雷迪（Tom Brady）。 Fanatics之後宣布，梅西球衣是7月賣得最好的產品，居所有職業運動第一，而訂單已經排到10月中了。