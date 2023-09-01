加州永久性節水措施 後年上路

加州制定永久性節水規定，將從2025年開始實施。（Getty Images）

由於水資源監管單位制定了新規定，加州 數百個城市約一年後必須開始實施永久性節水措施，即使沒有發生乾旱，這些措施也將繼續維持。

在經歷長達五年的嚴重乾旱後，前加州州長布朗（Jerry Brown）於2018年簽署通過兩項法案，要求制定具有里程碑意義的節水規定。環保人士和一些水利局支持這些規定，稱它們對加州因應氣候變遷和更嚴重的乾旱非常重要。然而，有部分水利局強烈反對，認為州政府開始對地方社區用水方式進行微觀管理。

根據新規定，從2025年1月1日起，加州前400大城市和水區每年必須提交用水量預算，如果沒有設定用水量或用水超過，將面臨每日最高1000元、在乾旱時期每日最高1萬元的罰款。

整體而言，中谷和南加州內陸地區可能面臨最大的用水削減，而節水程度原本就較高的地區，例如舊金山灣區 和南加州沿海大部分地區，在規定實施後的頭幾年裡，需要削減的用水量很少，或甚至無需削減。

新法規將迫使水利局採取一些行動，例如，為改種耐旱植物取代草坪、購買節水電器的屋主和企業提供更多優惠，在非乾旱時期限制草坪澆水時間和天數，來達成節水目標。

加州水資源管制委員會（Water Resources Control Board）本周也公開了新規定的影響範圍。官員表示，從2025年起，服務加州約15%人口的80個水利局需要削減最高10%的用水，包括利佛摩（Livermore）、賀萊斯特（Hollister）、新港灘（Newport Beach）和瑜珈（Ukiah）。

委員會估計，另外51個水利局（服務約8%人口）必須從2025年開始減少用水10%到20%，包括曲萊賽（Tracy）、瑪蒂尼茲（Martinez）、佛萊斯諾（Fresno）、莫德斯度（Modesto）和比華利山（Beverly Hills）。

不受新規定影響的有228個城市，以及為加州73%城市人口提供服務的水利局，包括灣區幾乎所有地區。委員會表示，這是因為這些地區的用水效率已經達到加州的新標準。已達標的水利單位包括舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）、東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）、聖荷西自來水公司（San Jose Water Company）、洛杉磯水電局（Los Angeles Department of Water and Power）、聖地牙哥市等。