州府推環保住宅 補助7城2.4億

加州將撥出約2億4000萬專款，協助加州七個大城市開發5480棟有利於改善氣候變遷的環保住屋。（美聯社）

紐森 州長日前宣布，將撥出約2億4000萬專款，協助加州 七個大城市開發5480棟有利於改善氣候變遷的環保住屋。這5480棟住屋中，3249棟為可負擔住屋，另2156棟為市場價格住屋。另外還有一批廉價住屋。

根據開發計畫，新開發社區將著重綠能 發展，包括單車道、人行道、公共交通、地下水儲藏等。民眾除享有平價屋外，亦可享有對健康有利的環境。

加州住屋與社區發展廳（the California Department of Housing and Community Development）主任韋拉奎茲（Gustavo Velasquez）指出，這筆專款展現州府克服各種障礙，為不同收入階層民眾提供住屋。州府將確保在缺乏基礎建設情況下，仍能推動環境改善計畫，進而大興土木，廣建住屋，協助民眾達成有關「住」的基本需求。州府根據各個城市是否採取住屋開發正確政策，撥與補助專款。

在加州住屋與社區發展局主導下，從 「補建基礎設施撥款催化計畫」（the Infill Infrastructure Grant Catalytic Program）發放專款給以下加州城市：

舊金山縣／市（4500萬元）、聖地牙哥市（4500萬元）、佛萊斯諾市（Fresno, 4500萬元）、屋崙市（4000萬元）、洛杉磯市（3500萬元）、艾爾賽利度市（El Cerrito，2000萬元）、聖他路薩市（Santa Rosa 900萬元）。

專家指出，專款發放乃根據各地方城市是否能配合州府住屋開發計畫，減少開發住屋可能面臨的各種障礙，達成州府必須完成的住屋需求量。同時降低開發新住屋的各種經費，提供機會讓私人企業參與開發。

紐森說，這筆近2億5000萬元專款，將啟動遍佈加州各城市可負擔住屋發展計畫。新冠疫情過後，各地大興土木，加州更利用這個機會，重新設想未來的城市風貌，開發讓民眾居住在鄰近工作場所與學校的社區，減少居民開車里程，也減少溫室氣體排放。

加州商務、消費者服務與住屋廳（Business, Consumer Services and Housing Agency）局長拉米雷茲（Loudres Castro Ramirez）指出，取得專款城市將可加速連接輸水管與下水溝銜接工程，改善公園、綠色空間，提供住屋開發環境，同時亦能降低開發住屋所需經費。經過環境改善之後，除了社區能有發展步行、騎單車基礎設施外，住屋亦能建於工作場所、學校、購物中心附近，有利於減少民眾開車需求，降低地方溫室氣體排放。