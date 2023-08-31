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研究：清除雜草、改動土地區畫 可降低山火災損

編譯胡立宗／綜合報導
加州2018年的猛爆型山火Camp Fire。（美聯社）
加州2018年的猛爆型山火Camp Fire。（美聯社）

2018年加州的坎普山火（Camp Fire）蔓延超級迅速，90分鐘內燒掉1萬英畝的林地。隨著氣候變遷，這種猛爆型野火只會越來越多，就算人類真的達成零排放的目標，既成的氣候型態也不會立刻逆轉，因此如何預測、推估，與降低災損就成為重要課題。

科學期刊自然（Nature）剛發表的論文指出，氣候變遷已使加州猛爆野火發生機率提高25%。主持研究的柏克萊加大學者Patrick Brown指出，透過機器學習所建立的運算方式，分析了加州近20年的1萬8000起山火，發現人類活動導致的氣候變遷，確實導致猛爆山火的發生機率變高。

這1萬8000起山火中，只有380起可以歸納成猛爆型山火，意即一天之內燒掉1萬英畝。這類猛爆山火的導因，除了溫室氣體導致的氣候暖化，另外還有其他三項變數。

第一是水氣壓力差（vapor pressure deficit）：較熱的空氣會更快速地吸收植披內的水氣，導致草木更容易燃燒，但是空氣溫度有一定臨界點，過於乾熱，或過於潮溼，猛爆型山火都不容易發生，只有空氣條件剛好，水氣壓力差才會引發猛爆山火。

第二是風力：當地正颳起強風，山火才能快速蔓延，因為風力會將火星吹到更遠的地方，引發另一個火場。第三是起火位置：位於森林內的起火點，不容易蔓燒，但草叢、灌木就很容易一發不可收拾。

延續以上分析，專家認為，現有的氣候條件將會延續到21世紀末，就算人類停止排放溫室氣體，大氣溫度還是會繼續上升，當然會導致山火數量增加。不過研究也指出，透過預防性小火清除雜草，或是改動土地區畫，都可以減少山火快速蔓延的機率。而且，美國的山火有80%是人為導致，且蔓延速度更高於自然著火，因此從管理人為山火會更加容易。

山火 加州 氣候變遷

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