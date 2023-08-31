除部分地區 加州今年多數地方已無旱象

加州目前已經幾無旱情，為三年來最佳狀況。（取自US Drought Monitor網站）

美國旱情監測（U.S. Drought Monitor）24日公布的最新報告顯示，加州 除了最北端與東南端還處於稍有乾旱，其他地區都已經完全脫離乾旱威脅，為三年來，旱情影響最少的時期。

旱情好轉的關鍵因素，除了冬季的大量雨雪，還有熱帶風暴喜萊莉 （Hilary）帶來的降水，因此最新報告顯示，加州93%的地區沒有任何旱情，只有北加 的德諾特縣（Del Norte County）、西斯邱縣（Siskiyou County）、莫多克縣（Modoc County），以及南加的聖伯納汀諾（San Bernardino County）、河濱縣（Riverside County）、帝國縣（Imperial County），還處於不尋常乾燥（Abnormally Dry）與中等乾旱（Moderate Drought）。

異常乾旱占加州6%的區域，中等乾旱占1%。相較2022年旱情最為嚴重時的大片紅通通，中央山谷至北加都處於嚴重乾旱（Extreme Drought）與極度乾旱（Exceptional Drought），目前的「一片白」（None）可以說是少見的好景。