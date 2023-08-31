2年來首次… 北加州防野火 PG&E主動斷電8400戶
北加州30日的強風和低濕度天氣狀況，提高了內陸地區的野火高風險，於是太平洋瓦電（PG&E）決定主動採取措施，切斷了約8400戶家庭的供電，以防發生更多火災。
美聯社報導，國家氣象局30日對北加州多個地區發出嚴重火災風險的紅旗警報（Red Flag），包括沙加緬度谷大部分地區和鄰近區域。氣象局指出，由於有強大的低氣壓穿過北加州，當地出現了強烈的陣風。
太平洋瓦電表示，他們在30日凌晨2時前不久，開始在北加州八個縣部分地區實施公共安全斷電措施。太平洋瓦電在聲明中說，他們已在29日事先通知火災高風險區用戶關於斷電的計畫。
公共安全斷電的目的在防止電線被風吹落，或被倒下的樹木或碎片擊中時，引發火災的可能。因為這個原因發生的火災，多年來已在加州造成巨大的破壞和許多民眾死亡。
夏威夷茂宜島拉海納（Lahaina）在發生致命大火後，斷電問題浮出水面。茂宜縣官員表示，儘管出現了強風和乾燥的天氣，夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Company）仍疏忽沒有切斷供電。夏威夷電力公司承認，是其電線引發了火災，但指責消防員宣布火勢受到控制後就離開了現場，沒有進一步留守觀察。
這是太平洋瓦電自2021年以來的第一次斷電。太平洋瓦電於2019年首次實施斷電措施，導致舊金山灣區和北加州其他地區近200萬人口無電可用，受到嚴厲批評。
太平洋瓦電發言人莫雷諾（Paul Moreno）表示，透過在電網中加裝更多的電路開關，他們已能減少天候造成的影響，同時能更精準確定哪些用戶會斷電。
莫雷諾還表示，他們還在野火好發區增設了數百個氣象站，目前氣象站總共約有近1500個，可以提供火災發生時間和狀況等訊息。
由於冬季異常潮濕，春季涼爽，山上積雪融化緩慢，今年到目前為止，加州還未發生大規模野火，較大的火災僅發生在東南部沙漠和人口稀少的西北部。
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