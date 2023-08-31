2年來首次… 北加州防野火 PG&E主動斷電8400戶

太平洋瓦電30日在北加州採取自2021年以來的首次斷電措施。圖為該公司員工在位於加州瓦卡維爾的緊急應變中心監測天氣的情形。（美聯社）

北加州 30日的強風和低濕度天氣狀況，提高了內陸地區的野火高風險，於是太平洋瓦電（PG&E）決定主動採取措施，切斷了約8400戶家庭的供電，以防發生更多火災。

美聯社報導，國家氣象局30日對北加 州多個地區發出嚴重火災風險的紅旗警報（Red Flag），包括沙加緬度谷大部分地區和鄰近區域。氣象局指出，由於有強大的低氣壓穿過北加州，當地出現了強烈的陣風。

太平洋瓦電表示，他們在30日凌晨2時前不久，開始在北加州八個縣部分地區實施公共安全斷電措施。太平洋瓦電在聲明中說，他們已在29日事先通知火災高風險區用戶關於斷電的計畫。

公共安全斷電的目的在防止電線被風吹落，或被倒下的樹木或碎片擊中時，引發火災的可能。因為這個原因發生的火災，多年來已在加州造成巨大的破壞和許多民眾死亡。

夏威夷 茂宜島拉海納（Lahaina）在發生致命大火後，斷電問題浮出水面。茂宜縣官員表示，儘管出現了強風和乾燥的天氣，夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Company）仍疏忽沒有切斷供電。夏威夷電力公司承認，是其電線引發了火災，但指責消防員宣布火勢受到控制後就離開了現場，沒有進一步留守觀察。

這是太平洋瓦電自2021年以來的第一次斷電。太平洋瓦電於2019年首次實施斷電措施，導致舊金山灣區和北加州其他地區近200萬人口無電可用，受到嚴厲批評。

太平洋瓦電發言人莫雷諾（Paul Moreno）表示，透過在電網中加裝更多的電路開關，他們已能減少天候造成的影響，同時能更精準確定哪些用戶會斷電。

莫雷諾還表示，他們還在野火好發區增設了數百個氣象站，目前氣象站總共約有近1500個，可以提供火災發生時間和狀況等訊息。

由於冬季異常潮濕，春季涼爽，山上積雪融化緩慢，今年到目前為止，加州還未發生大規模野火，較大的火災僅發生在東南部沙漠和人口稀少的西北部。