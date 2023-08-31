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零雜質、零氣泡 極致冰塊DIY 還可做內含蔬果裝飾品

編譯胡立宗／綜合報導
透明冰與雜質冰的比較。（取自Alcohol Professor網站）
透明冰與雜質冰的比較。（取自Alcohol Professor網站）

製作冰塊也能成為一門學問，還能出書？舊金山的Camper English除了專研零雜質、零氣泡的冰塊做法，還想出如何在一般家用冰箱也能做出像鑽石一樣通透的冰塊。他的新書「The Ice Book」正是極致冰塊DIY的教科書，英國衛報還稱他為雞尾酒冰塊家。

家裡做冰塊很難做成透明的，一部分原因是水質不好，雜質太多，導致結冰時形成一團團的霧狀體，因此第一步就是先準備好開水或過濾水。二是大家往往把水倒進製冰盒就丟進冷凍庫了，全面結凍會導致裡面的氣泡一起被封死，因此家裡做冰塊很難透明好看。

Camper English在無數嘗試後，發現可以改用保溫盒、保溫杯製冰，注滿水後不蓋蓋子放進冷凍庫，因為其他地方都不會接觸到冷空氣，就能強迫冰塊由最上面開始結起。這個稱為「directional freezing」（定向冷凍）的方法，向下結凍過程中，上面的冰塊會將少量殘留雜質、空氣不斷推到下面，上層的冰因為沒有雜質自然就不會結團起霧。

最後取出時，去掉底層的雜質與空氣，就是一塊透明無瑕的冰塊了。當然，如果你的容器很小，透明冰塊就能直接拿來用；如果是個箱子，就要靠冰鋸分割成適合的大小。

雖然很多人覺得透明跟混濁的冰塊喝起來味道不同，像在酒吧裡用的透明冰塊感覺就比家裡的味道好，但是Camper English說，其實口感差不了多少，不過「漂亮」與「醜陋」的冰塊，對人的心態卻會產生極大差異，自然感覺透明冰塊比較好喝。

腦筋動得快的商人，自然也推出能大量供應的透明冰塊，還可以依需求訂做內含草莓、花瓣或蔬果的冰塊。例如沙加緬度的Block Ice與戴維斯的Gläce Luxury Ice就各自推出所謂的「高檔冰塊」，不過兩者還是有明顯的價格差異。剛創立不久的Block Ice，一包28塊賣20元；已經出名的Gläce Luxury Ice一包40塊要價325元。

透明冰塊可以訂做，也可以DIY，但Camper English還是提醒，某些野外植物可能看起來很好看，但是其實是有毒的。如果只是做成冰塊向朋友炫耀還無妨，但真的吃下肚就是麻煩的開始了。

透明冰塊可以放很多食材，但要注意好看不代表能吃。（取自Alcohol Profe...
透明冰塊可以放很多食材，但要注意好看不代表能吃。（取自Alcohol Professor網站）

舊金山

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