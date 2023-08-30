加州擬定攜槍法規 最高法院恐難廢除

最高法院可能難以廢除加州槍枝法規。(Getty Images)

最高法院去年推翻紐約州 對公共場合攜帶槍枝限制時，一般認為，該裁決將推翻加州 與其他五州及哥倫比亞特區的類似法律。加州立法人士則認為該法無法執行，正在制定措施限制攜帶手槍人員類別與可攜帶槍枝地點。但未如預期的發展是，加州上訴法院表示，加州法律與紐約法律不同，加州槍枝法規仍有效。

「舊金山 紀事報」報導，紐約州與加州法律皆要求槍枝擁有者必須提出「正當理由」(good cause)或自衛特殊需求，才能在公共場合攜帶武器，不過，最高法院2022年6月以6比3裁決、宣布這項規定違憲。法官表示，為了證明對擁有槍枝的任何限制合理，政府必須表明其「符合這個國家槍枝管制的歷史傳統」，各州歷史允許公民攜帶武器。

然而，加州法律要求那些尋求攜帶隱藏武器許可證者提供「良好道德人格」(good moral character)證據，最高法院並未強調這點。州法要求持槍枝者接受安全槍枝使用培訓，並通過背景調查。

沙加緬度第三區上訴法院指出，當地執法機構可利用州法決定是否授予許可證。法官瑞納(Jonathan Renner)25日在3比0的裁決內容寫道，「第二修正案歷年來允許禁止隱藏槍枝」，只要符合最高法院規定限制，仍允許這樣做。他引用去年裁決中的一段話，大多州都有法律顯然仍可執行，旨在確保「管轄範圍內攜帶武器者，事實上是守法、負責任的公民」。

「加州步槍與手槍協會」(California Rifle & Pistol Association)律師同意，加州法律版本仍可執行。只要是良好道德要求為客觀，並且不被濫用作為拒絕申請者的藉口。

在舊金山，地方檢察官辦公室要求任何申請在公共場合攜帶隱藏武器許可證者，證明他們「沒有傳票、逮捕、定罪、民事訴訟、解雇，或其他表明可能有暴力傾向的行為歷史、道德敗壞、吸毒或酗酒、使用武器或不誠實。」