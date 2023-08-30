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私密景點╱山區旅遊 注意保暖、雷擊、動物

編譯胡立宗／綜合報導
熊出沒的警示牌。（取自亞馬遜網站）
熊出沒的警示牌。（取自亞馬遜網站）

很多人在夏季喜歡來個山區旅遊，健行加上露營，三五好友或是家人團聚都很不錯，但是進到山林地帶之前，最好先熟悉以下三個求生要點，也應該教會同行的小孩。

1・保暖與乾燥

野外活動難免碰到驟雨或是長時間的泛舟，這時要特別注意保暖，以及盡快換上乾燥的衣物。避免失溫口訣可以用「COLD」來記，就是Cover（覆蓋），Overexertion（避免過勞），Layers（多層穿搭）與Dry（乾燥）。

頭、手、腳的覆蓋保溫特別重要；過勞則會大量流汗、降低體溫；最內層穿上絲、羊毛、PP纖維的衣服可以保暖；一直穿著濕衣服也會降低體溫，因此一有機會就趕快更衣。

家裡的老人、小孩體溫流失更快，身體出現顫抖就是失溫的第一徵兆，嬰幼兒滿臉通紅、皮膚冰冷、哭聲微弱也是失溫的跡象。

2・避免雷擊

講到野外驟雨就不能不提雷擊的危險，因為國家海洋暨大氣管理局（NOAA）的統計，全美一年有400人死於雷擊。因此，不時就要注意天氣變化，如果天色突然變暗、風向突變，附近就可能能下雨，這時就要趕緊找到安全的避雨處。另外，如有小孩同行，也要教會他們打雷與閃電密不可分，就算聽到很遠處的雷聲，也要趕緊告訴大人。關於安全處所，NOAA的建議是，避開高且獨立的樹，電線桿與空曠之處，也不要靠近容易導電的鐵絲網。

3・注意野生動物：熊、山獅、蛇

熊出沒的徵兆是樹幹留有抓痕、足跡或是翻動的石頭，這時最好開始齊聲高歌，或大聲喊叫，以提前嚇跑熊，真的面對面僵持，驅熊噴霧就很關鍵了。因此事先調查當地會不會有熊出沒就很關鍵，如果有熊出沒的可能，就應該準備驅熊噴霧。另外，得知當地有熊，在宿營時也可以預作準備：做飯時穿一套衣服，做完了就另外掛；教會小孩帳篷內不要放甜食也很重要；食物與廚餘不要放在宿營區附近也很重要。

山獅很少會攻擊人，但是隨著人類的足跡越來越深入山林，遭遇山獅的事件也越來越多。預防山獅的方法之一也是製造噪音，並且攜帶登山杖，萬一真的碰上山獅，記得教會小孩千萬不要拔腿就跑，正確的方法是虛張聲勢，好比將斗篷撐開，使山獅誤判，但記得千萬不要堵死山獅逃跑的路，不然受到驚嚇的山獅反而會攻擊人。聖荷西信使報訪問的野地專家建議，如果嚇不倒山獅，就要有什麼丟什麼，或是揮舞登山杖，千萬不要伏地或背向山獅。

山林之間很難避免碰到蛇，因此教會同行小孩避開蛇，或是像蛇的東西就很重要。亞利桑納大學的毒物資訊中心（Poison and Drug Information Center）指出，過半的受咬事件都是人類主動挑釁蛇，因此除了自己不要，也要教會小孩，野外健行時手腳不要亂碰亂踢，入夜後每人都要亮起手電筒，一旦被咬，立刻向911求救。

聖荷西

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