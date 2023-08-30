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食品標示各憑良心 業者想的是：消費者最好丟了再買

編譯胡立宗／綜合報導
「Sell by」（紅圈部分）其實是個沒有強制力的標示，過了期限店家也可以不下架。（美聯社）
「Sell by」（紅圈部分）其實是個沒有強制力的標示，過了期限店家也可以不下架。（美聯社）

加州買食品時，包裝上常常會印有「Best by」、「Use by」、「Freeze by」或「Sell by」的字樣，它們到底代表什麼，是食物的保存期限嗎？過期了還能吃嗎？

食品標示的聯邦規定早在1970年代就已經起草，但是因為關係到各方利益，因此始終都無法拍板，因此目前的狀況是，視業者意願自行標示，換言之就是全憑良心啦。

聯邦沒有法規，但至少該有個說法吧？聯邦農業部（USDA）的「建議」是：

「Best if used by/before 08/31/2023」，代表在2023年8月31日前食用的風味最佳。

「Use by 08/31/2023」，代表這天之前的風味，廠商都掛保證。唯一的例外是，嬰兒配方奶粉上的「Used by」就等於安全期限。

「Freeze by 08/31/2023」，代表在這日期之前，如果食品維持在冰箱內，廠商都能保證它不會走味。

「Sell by 08/31/2023」，只對零售商有意義，代表過了這天店家就應該下架，但不下架也沒法可罰。

但是聯邦農業部也說了，不論食品標示的是哪一種，只要存放得宜，沒有看到腐爛、聞到臭酸的食品都「應該可以吃」。因此，各類食品上的日期只代表廠商自己認定的最佳風味，不代表廠商保證在這個日期之前販賣或食用就一定沒有問題，也不代表過期就一定會出問題。

加州研擬中的食品標示法

食品標示的修正案Assembly Bill 660由加州眾議員爾文（Jacqui Irwin）在2023年初提出，除了意在明確規範食品標示，還有減少食物浪費與生產過程的碳排放量。聯邦農業部指出，美國一年浪費掉三分之一的食材，四口之家每年花在買「堆肥」的錢達到1300元。

可想而知，AB 660的最大反對勢力就是食品商。檯面上的主張是每州都訂自己的食品標示規範，將會大幅增加他們的生產成本，但正如聖荷西信使報社論所指出的，只有消費者買了又丟、丟完再買，食品商才能財源廣進。這也難怪，AB 660現在還躺在委員會，公聽會也開不成。

假如AB 660真的過關，2025年1月1日後的加州食品標示會是什麼樣子？

「Best if used by …」或「Best if used or frozen by …」代表在這日期之前，食物都會維持最佳風味。

「Use by …」或「Use or freeze by …」代表這個日期之前食用是安全的。

「Sell by …」這個便宜行事的標示法將不再出現，只有大盤商必須提醒零售商。

加州 農業部 零售商

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