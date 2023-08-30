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加州學童慣性缺勤率飆升 幼稚園高於疫前

編譯廖宜怡╱綜合報導
數據顯示，加州幼稚園學生慣性缺勤率飆升，更甚疫情。（美聯社）
數據顯示，加州幼稚園學生慣性缺勤率飆升，更甚疫情。（美聯社）

根據調查數據，加州學童慣性缺勤率飆升，絲毫沒有恢復到新冠疫情前的跡象。尤其是幼稚園學生，缺勤率甚至高於疫前。

非營利組織Attendance Works創辦人暨執行董事張乃琳（Hedy Nai-Lin Chang，音譯）表示，在2021-2022學年度，幼稚園學生的慣性缺勤率飆升至40%。

追蹤加州356個學區學生出勤率的全國性公司School Innovations & Achievement總監彼得森（Erica Peterson）表示，2022-2023學年度初期的數字也好不了多少，大部分年級的出勤率上升了約2到3個百分點，但幼稚園學生的出勤率沒有變化。

加州幼稚園入學率長期以來一直低於其他年級，部分原因是加州並不強制兒童入讀幼稚園。在2019-2020學年度和2021-2022學年度，加州幼稚園的入學率分別降低了9%和15%。

彼得森說：「我認為，有很多機會可以教育家長，特別是年幼兒童的家長，讓孩子在年幼時接受基礎技能教育十分重要。但許多父母不明白這一點。」

根據EdSource對加州學生出勤率進行的分析，加州幾乎每個學區缺課數周的學生人數都不斷增加。慣性缺勤的定義是每學年缺課至少10%，相當於缺課一個月左右。

張乃琳表示，學前班的出勤率是預測幼稚園出勤率的最佳指標之一，但由於新冠疫情導致學前班減少招收學生，釋出了早期教育是選擇性、而非必要的訊息，這對K到12年級系統產生了影響。

張乃琳說：「人們認為，這應該是新冠疫情造成的一個現象，隨著疫情過去，一切都會恢復正常。但我擔心，情況不會如此。」

專家表示，學生慣性缺勤的原因很多，因此沒有標準解決辦法。

張乃琳指出，一些城市的學校已經和特許學校、教堂和公共交通系統等機構合作，確保學生能按時上學。此外，研究顯示，家庭訪問也是一個提高學生出勤率的方法，因為可以找出學生缺課的根本原因。

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