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酒鄉澤國／絕佳釀造 海底熟成葡萄酒要價500元

編譯胡立宗／綜合報導
經過海底熟成12個月的葡萄酒。（取自Ocean Fathoms網站）
經過海底熟成12個月的葡萄酒。（取自Ocean Fathoms網站）

2017年，南加釀酒商Ocean Fathoms推出新的熟成法，把葡萄酒放到聖塔芭芭拉海峽（Santa Barbara Channel）的海底擱上12個月。雜誌Food & Wine指出，廠商宣稱這種方法熟成的酒更好喝，因此每瓶要價500元。

但是Ocean Fathoms生意愈做愈大時，卻被加州海岸委員會（California Coastal Commission）發現，他們從未向委員會或管理當地的陸軍工兵團申請許可，因此等同於非法棄置物品。更糟的是，Ocean Fathoms從未向加州酒精飲料管理局（ABC）申請過販酒執照，因此他們的酒都是法律上的違禁品。

海岸委員會一開始只是要求Ocean Fathoms銷毀葡萄酒，但是公司卻開始賣起一張1000元的品酒會入場券，這下完全惹惱委員會，因此不但酒精飲料管理局查扣2000瓶海底熟成的葡萄酒，聖塔芭芭拉縣檢察長還開始偵辦兩名創辦人Emanuele Azzaretto與Todd Hahn的刑事責任。

兩人最後在2023年承認觸犯三項輕罪，換取不以重罪起訴。但是Todd Hahn事後卻告訴聖塔芭芭拉獨立報，他們是被大廠盯上，所以才遭人檢舉，而浪費大量稅金調查他們，根本就是荒謬的笑話。

當然，聖塔芭芭拉縣檢察長沙佛納克（John Savrnoch）不會認同，7月結案後的聲明指出 ，此案就是完全不顧消費者安全與環境法規的惡例，正因為Ocean Fathoms賣到五州，所以才需要合力偵辦。

不過，Todd Hahn顯然並沒有放棄的意思，他說會申請必要的許可與執照，再把Ocean Fathoms搞起來，畢竟市場需求一直都在，而且聖塔芭芭拉海峽超適合釀酒的。

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