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太浩湖熊落網 防入侵常態化 專家：如不干預 有巨大危險

編譯廖宜怡／綜合報導
母黑熊「漢克坦克」在南太浩湖地區犯下至少21宗入室盜竊案，已於近日落網。（美聯社）
母黑熊「漢克坦克」在南太浩湖地區犯下至少21宗入室盜竊案，已於近日落網。（美聯社）

近年來，北加州南太浩湖地區（South Lake Tahoe）黑熊闖入民宅的事件愈來愈多，除了尋找食物，牠們還會破壞房屋，鑽進房屋下方的空間冬眠，問題比想像中嚴重。

加州漁獵廳（California Department of Fish and Wildlife）日前宣布，一隻在南太浩湖地區犯下多起闖空門案件的母黑熊「漢克坦克」（Hank the Tank）和其三隻幼熊已經「落網」。自去年以來，「漢克坦克」至少犯下21起入室盜竊案。

為了確保南太浩湖社區的安全，當局考慮將這隻母黑熊送往科羅拉多州一個野生動物保護區，三隻幼熊可能被送往灣區蘇諾瑪縣野生動物救援中心（Sonoma County Wildlife Rescue）。

「漢克」是一種矮胖的太浩湖熊種，習慣在城市中四處遊走，行為十分魯莽。居民經常可以看到牠們在垃圾箱中翻食物吃、打翻民宅院子裡的東西、在房屋前門廊下睡覺，或沿著高速公路漫步。

負責管理太浩盆地的加州漁獵廳生物學家布萊爾（Shelly Blair）說：「這些熊已經適應了我們為牠們創造的人工環境，從生物學和行為學上來看，牠們的生活方式已經不像熊。本地的情況和美國其他地區截然不同，我們才剛開始進行了解。」

「漢克」會帶著牠的幼熊進入沒有關門的車庫，然後拖出一包16磅重的貓糧進入前院，撕開袋子吃光貓糧。牠們並不畏懼路人的遠觀或拍照，吃飽後不會立刻逃走，而是回到車庫蔭涼處睡覺。

在去年年初媒體開始報導「漢克」與入室盜竊有關時，許多人認為，「漢克」應該是個異數。

然而，根據漁獵廳在多起案件中從皮毛和唾液中驗出的DNA，「漢克」其實不是只有一隻熊，而是居住在同一地盤裡三隻不同的熊。野生動物官員擔心，如果人類沒有進行干預，太浩湖的熊將繼續朝著非自然形式進化，未來的入侵將變得常態化，而且可能會具有敵意。

布萊爾說：「每年的情況變得愈來愈糟糕，這非常、非常令人不安。」

漁獵廳表示，加州黑熊於19世紀曾被大量獵殺，直到過去半個世紀之前，才重新建立家園。根據估計，牠們的數量已從1982年的約1萬隻，增加到現在的3萬隻或4萬隻。太浩盆地被視為是加州的黑熊首都，目前數量約300到500隻。

野生動物專家表示，黑熊天生謹慎，不容易與其他動物發生對抗。在加州歷史紀錄中，還沒有發生過黑熊襲擊人類的致命事件。

不過，布萊爾表示，鑑於太浩黑熊的行為方式，牠們反覆闖入人類家中是一個巨大的危險，而且近年已發過多起人熊衝突事件，有民眾因為被咬傷或擦傷而住院。她說：「人被熊咬死只是遲早的問題。」

加州 灣區 科羅拉多州

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