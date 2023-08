太浩湖熊落網 防入侵常態化 專家：如不干預 有巨大危險

母黑熊「漢克坦克」在南太浩湖地區犯下至少21宗入室盜竊案,已於近日落網。(美聯社)

近年來,北加州 南太浩湖地區(South Lake Tahoe)黑熊闖入民宅的事件愈來愈多,除了尋找食物,牠們還會破壞房屋,鑽進房屋下方的空間冬眠,問題比想像中嚴重。

加州漁獵廳(California Department of Fish and Wildlife)日前宣布,一隻在南太浩湖地區犯下多起闖空門案件的母黑熊「漢克坦克」(Hank the Tank)和其三隻幼熊已經「落網」。自去年以來,「漢克坦克」至少犯下21起入室盜竊案。

為了確保南太浩湖社區的安全,當局考慮將這隻母黑熊送往科羅拉多州 一個野生動物保護區,三隻幼熊可能被送往灣區 蘇諾瑪縣野生動物救援中心(Sonoma County Wildlife Rescue)。

「漢克」是一種矮胖的太浩湖熊種,習慣在城市中四處遊走,行為十分魯莽。居民經常可以看到牠們在垃圾箱中翻食物吃、打翻民宅院子裡的東西、在房屋前門廊下睡覺,或沿著高速公路漫步。

負責管理太浩盆地的加州漁獵廳生物學家布萊爾(Shelly Blair)說:「這些熊已經適應了我們為牠們創造的人工環境,從生物學和行為學上來看,牠們的生活方式已經不像熊。本地的情況和美國其他地區截然不同,我們才剛開始進行了解。」

「漢克」會帶著牠的幼熊進入沒有關門的車庫,然後拖出一包16磅重的貓糧進入前院,撕開袋子吃光貓糧。牠們並不畏懼路人的遠觀或拍照,吃飽後不會立刻逃走,而是回到車庫蔭涼處睡覺。

在去年年初媒體開始報導「漢克」與入室盜竊有關時,許多人認為,「漢克」應該是個異數。

然而,根據漁獵廳在多起案件中從皮毛和唾液中驗出的DNA,「漢克」其實不是只有一隻熊,而是居住在同一地盤裡三隻不同的熊。野生動物官員擔心,如果人類沒有進行干預,太浩湖的熊將繼續朝著非自然形式進化,未來的入侵將變得常態化,而且可能會具有敵意。

布萊爾說:「每年的情況變得愈來愈糟糕,這非常、非常令人不安。」

漁獵廳表示,加州黑熊於19世紀曾被大量獵殺,直到過去半個世紀之前,才重新建立家園。根據估計,牠們的數量已從1982年的約1萬隻,增加到現在的3萬隻或4萬隻。太浩盆地被視為是加州的黑熊首都,目前數量約300到500隻。

野生動物專家表示,黑熊天生謹慎,不容易與其他動物發生對抗。在加州歷史紀錄中,還沒有發生過黑熊襲擊人類的致命事件。

不過,布萊爾表示,鑑於太浩黑熊的行為方式,牠們反覆闖入人類家中是一個巨大的危險,而且近年已發過多起人熊衝突事件,有民眾因為被咬傷或擦傷而住院。她說:「人被熊咬死只是遲早的問題。」