比好市多便宜？加油返現神器暴紅 網友實測可省百元

Upside可實時搜索周邊加油站返現優惠。（Upside截圖）

通貨膨脹居高不下，全美油價 8月再次飆升，加之日本在24日啟動核廢水排放作業，後續的油價恐繼續加重民眾的荷包壓力。對於沒有Costco 會員卡的民眾，且想省去排隊困擾的民眾來說，一款加油返現應用程式（App）可以成為大家的返現（返還現金的簡稱）神器。

這款名為Upside的應用程式號稱返現後能比Costco加油更便宜，使用方法非常簡單，在軟件中綁定自己加油時用的卡，然後在加油時選擇加油站，軟件即可給到你最大化優惠。

一般平均每次的返現在每加侖10到30美分，而且許多優惠折扣碼可以疊加使用，這些折扣碼每次能減每加侖35美分左右的價格。社群平台小紅書有博主親測，所有優惠疊加起來，每次大概能有每加侖2元以上的優惠，而普通民用車加滿兩次油，能省超100元。

返現通常在一到兩天內進入帳戶，民眾可以提現到自己綁定的銀行卡或者兌換其他商店的禮卡。這樣輕而易舉的返現機會對於加州 民眾高昂的出行油費無疑是一大福音。

其實像這種類型的生活日常開銷返現應用程式有很多，除了加油返現，比如購物類返現有Rakuten、Dosh，超市小票類返現有Ibotta、Shopkick、Fetch Rewards，民眾可以通過收集自己的線下購物收據或者網購電子收據換取積分返現。通常來講這類應用程式都會有推薦碼，邀請別人註冊新帳戶雙方都可獲取現金，而且為了推廣營銷，經常定時會推出活動，如雙重返現，二次消費折扣等激勵民眾。

對於返現的應用程式，民眾的評價褒貶不一，有些人把它們看做日常的省錢利器，而另一些人則會擔心個資洩漏的風險。互聯網管控百密一疏，大量返現軟件層出不窮會讓騙子有機可乘，民眾在使用時還是需要保護自身財產安全，以免上當受騙。