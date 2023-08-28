州府撥近3億元 支持17社區醫院

加州新基金提供近3億美元支持社區醫院，四家灣區醫院得益。（電視新聞截圖）

加州 州府官員日前宣布，17所加州經濟情況拮据的醫院將可共取得近3億元無息貸款 。這17所醫院中，三家已於今年年初宣告破產 。

位於加州中央山谷（Central Valley）的瑪德拉社區醫院（Madera Community Hospital）於去年12月停止運營，並於今年3月申請破產保護。周四（24日），加州為陷入困境的醫院設立的新基金表示，準備向該醫院提供高達5200萬美元的無息貸款，從而使該醫院距離重新開業又近了一步。

該計畫還將向其他16家陷入困境的醫院提供2億405萬美元的無息貸款。據該州醫療保健信息部（Department of Health Care Access and Information）周四公布的貸款細節顯示，灣區計畫獲得幫助的醫院包括海沃（Hayward）的St. Rose醫院（1765萬美元）、舊金山的Chinese Hospital（1035萬美元）、聖荷西（San Jose）的Palo Verde醫院（850萬美元）和蘇諾瑪谷（Sonoma Valley）醫院（310萬美元）。

洛杉磯的Adventist Health （一家在加州擁有22家醫院的大型跨國醫療繫統）有條件地同意在Madera醫院重新開業後對其進行管理。官員們表示，如果一切順利，重新開業將需要六到九個月的時間。

該部門表示，Madera將獲得200萬美元的過橋貸款，用於支付基本費用，同時Adventist Health將制定一項 「全面的醫院扭虧計畫」。一旦該計畫獲得批准，Madera 「就有資格 」從困境醫院計畫中獲得5000 萬美元的額外貸款。

Adventist Health上個月同意簽署一份不具約束力的意向書，以管理Madera。意向書中稱，除了償還破產債權人的債務外，該醫院還需要在第一年獲得5500萬美元以支付重新開業的所有費用，並在第二年再獲得3000萬美元。

有了州政府提供的5200萬美元，Madera社區醫院還需要再找3300萬美元。Madera在今年早些時候向破產法院提交的一份文件中稱，該醫院預計將從 「提供者費用 」和聯邦急難管理署（Federal Emergency Management Agency）獲得略高於3300萬美元的收入。

州政府建議借給Madera的5200萬美元遠遠低於醫院申請的8000萬美元。假設5200萬美元全額到位，那麼向17家醫院提供的貸款總額將達到2億925萬美元，這幾乎是2023和2024財年該基金可用的全部3億美元。該計畫於2031年結束。

已宣告破產的洛杉磯東區比佛利醫院（Beverly Hospital）原申請3500萬元無息貸款，結果只能取得500萬元。這家亦為Adventist收購。根據主審破產法官，Adventist以3900萬元價錢，收購比佛利醫院。

另外聖比尼度縣（San Benito County）唯一設有急救室的醫院Hazel Hawkins Memorial醫院雖然宣告破產，仍可取得1000萬元無息貸款。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma表示，取得無息貸款醫院必須展示重整財務計畫。取得這筆無息貸款，將可助於其恢復期間，仍能服務地方社區民眾。馬世雲表示，她的團隊已提供獲得貸款醫院各項協助。