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紐森致最高法院：支持家庭暴力者不應擁槍

編譯侯乃云 / 綜合報導
加州州長紐森。（加州州長官網）
加州州長紐森。（加州州長官網）

加州州長紐森宣布向美國最高法院提交一份「法庭之友」意見書，支持禁止判處家庭暴力限制令的個人擁有槍枝的聯邦法律。

這項名為United States v. Rahimi的法案目前正在最高法院審理。稍早，第五迴上訴法院決定將這個聯邦「紅旗」法律視為違憲（在第二修正案下）。紐森的「法庭之友」意見書主張，下級法院錯誤解釋最高法院去年對Bruen案之判決。紐森說：「家庭暴力者不應擁有槍枝，美國的槍枝安全法律得到憲法和歷史傳統的支持。第二修正案不是自殺契約。最高法院必須撤銷下級法院的決定。」

「法庭之友」意見書捍衛聯邦政府制定安全槍枝法律的能力，並補充說明加州長期在減少槍枝暴力、保護受害者和倖存者，以及拯救生命上所做的努力。最近，紐森提出一項修改美國憲法的提案，預期透過簽署了一系列的槍枝安全法律，使加州人能更容易對製造非法武器的廠商和將槍枝引入社區的人士提起訴訟；允許對不負責任的槍枝工業成員提起訴訟；加強禁止幽靈槍枝，以及限制對未成年人銷售槍枝。

州長並啟動一項為期18個月的宣傳活動，以推廣槍枝暴力禁制令。加州大學戴維斯分校預防暴力研究計畫發現，2016年以來，加州的紅旗法已有效阻止58起具威脅性的大規模槍擊事件。

根據Giffords Law Center的數據，2021年加州被評為槍枝安全最佳表現之一州，槍枝死亡率比全國平均水平低43%。疾病控制和預防中心的數據顯示，加州的槍枝死亡率全國排名第44位，每10萬人口有8.5例槍枝死亡案例，而全國平均數為13.7例，密西西比州為28.6例，俄克拉荷馬州為20.7例，德州為14.2例。

加州大學 紐森 德州

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