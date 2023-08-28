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州法SB244電子設備維修權草案 蘋果改口支持

編譯胡立宗／綜合報導
Apple改口支持加州的電子設備維修權草案。圖為賓州匹茲堡的Apple專賣店。（美聯社）
Apple改口支持加州的電子設備維修權草案。圖為賓州匹茲堡的Apple專賣店。（美聯社）

加州參議員埃格曼（Susan Talamantes Eggman）2023年初提出Senate Bill 244，推動（電子設備）維修權法案（Right to Repair Act），一開始反對草案的Apple蘋果公司24日改口支持該案，願意為消費者提供工具與服務以自行修復故障的3C產品。

SB 244特別針對售價超過100元的3C設備明定，製造商應該在出廠後三年內附帶提供備品指引，與零件工具給消費者，不論三年期限是否超過廠商原本承諾的保固期。Apple原本反對的理由是，他們本身的保固方案，即AppleCare+，意在鼓勵消費者到授權零售點進行維修。

不過，Apple的最新態度為，支持SB 244，使所有加州人在需要維修時，都能保有自身的安全、防護與隱私。聲明另外指出，Apple的原則就是讓產品能用得越久越好，雖然可能性很低、但萬一需要維修，消費者也能享有更廣泛的安全、優質維修選項。提案的埃格曼在收到Apple的信函後，也在X平台上回應，Apple的支持是法案立法過程中改寫歷史的一天。

美國其他地方，如紐約州已經實施了類似法案。紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）2022年已經簽署「數位公平維修法」（Digital Fair Repair Act），要求OEM代工廠為獨立維修店與消費者提供3C零件與設備的診斷與維修資訊，只要原廠有提供相關資訊給代工廠授權的供應商與服務商。加州的法案仍在議會審查當中，7月初才剛經過文字修正。

Apple 加州 紐約州

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