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最不適合退休5個州 加州上榜

編譯陳盈霖／綜合外電報導
報告顯示，加州名列最不受退休人士歡迎五個州之列。（Getty Images）
報告顯示，加州名列最不受退休人士歡迎五個州之列。（Getty Images）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，對退休者而言，居住的地方很大程度會影響人生後半場的黃金歲月。根據Bankrate一項最新研究發現，愛荷華（Iowa）州是最適合退休的州，阿拉斯加州墊底，加州名列最不適合退休五個州之列（排名第48）。

該研究針對全美50個州負擔能力、整體福利、醫療品質、生活成本、天氣和犯罪率進行分析排名。在通膨飆升和股市波動的情況下，負擔能力權重最大。

最適合退休的愛荷華州，負擔能力排名第三、醫療品質／成本排名第11、犯罪率排名12。其次分別是德拉瓦（Delaware）、西維吉尼亞（West Virginia）、密蘇里（Missouri）和密西西比（Mississippi）州。

Bankrate分析師蓋利（Alex Gailey）表示，選擇退休地點是很個人化的事，愛荷華州負擔得起的生活成本、廉價高品質的醫療健保和低犯罪，對退休人士來說極具吸引力。「在我們總體排名中，對退休人員來說最好和最差的州是按地理位置劃分。中西部和南部占據前五，主要是生活成本的差異。」

最不受退休人士青睞的阿拉斯加州，天氣上排名墊底，犯罪率排名49。僅次阿拉斯加州的是紐約州、加州、華盛頓州和麻州，對這些地方退休人士來說，向中西部搬遷可能會帶來回報。

美國退休人員協會（AARP）報告稱，2022年愈來愈多退休人士離開家鄉，尋找更便宜住房。搬家服務市場Hire A Helper年度研究指出，2022年12%美國退休人士因此搬家，是自2014年以來最高比率。

退休 阿拉斯加州 麻州

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