灣區神祕投資客曝光：矽谷大咖

媒體揭露購入北灣蘇拉諾縣大量土地的神秘投資者身分，包括矽谷多名重量級人士。圖為周邊三面土地已被收購的特拉維斯空軍基地。（美聯社）

媒體揭露，近年在灣區 收購大量土地的一個神秘集團，是由矽谷 一群重量級人士所組成，其中包括蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）遺孀羅琳、LinkedIn（領英）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）等。

這個神秘集團Flannery Associates於過去五年中斥資超過8億元，在灣區蘇拉諾縣（Solano County）收購了140筆物業，據稱是為了打造一座全新城市。消息傳出後，引起當地政界和多個聯邦單位的注意。但這個神秘集團的資金來自何處，直到25日前還是謎。

紐約時報25日率先報導，這個集團的投資 人包括蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）、投資Skype和Lyft的蒙洛公園市創投公司「安卓森霍洛維茲」（Andreessen Horowitz）、知名創投家莫里茲（Michael Moritz）和矽谷其他多位知名人士。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，這份名單已獲得一位了解這項開發計畫的人士證實。

泰晤士報（The Times）報導，這項全新城市開發案最初是由前高盛（Goldman Sachs）交易員史拉米克（Jan Sramek）提出。根據本周稍早對蘇拉諾縣居民發出的一項民調，以及泰晤士報對2017年提案的審閱，史拉米克的目標是在費爾菲德（Fairfield）和里約維斯塔（Rio Vista）之間建設一座新城市。

泰晤士報稱，除了羅琳、安卓森霍洛維茲和莫里茲，這項開發案的投資人還包括LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）、Stripe共同創辦人卡利森兄弟（Patrick and John Collison）、California YIMBY共同創辦人佛萊德曼（Nat Friedman）和其他獨立投資人。

不過，代表這些土地所在選區的聯邦眾議員賈拉門迪（John Garamendi）和湯普森（Mike Thompson）指出，他們都收到美國財政部和聯邦調查局寄給他們關於近幾個月來當地土地交易的機密簡報。

賈拉門迪表示，他四年前首次聽說，一個不知名的團體正在收購緊鄰特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）的土地。湯普森則表示，他是在今年初收到來自選民表達憂慮，才知道這些土地被收購的事情。

鑑於特維斯空軍基地處理的人員和物資，比美國其他任何空軍基地都多，賈拉門迪表示，開發案引發國家安全問題。此外，兩名議員還表示，土地收購造成當地一些農民被趕走，這是不能接受的。

賈拉門迪說：「Flannery Associates用包括起訴等強硬手段買下土地，承諾農民可以繼續在此地耕作，但後來又將他們趕走。這個集團目的只是為了建設一座大城市，毫不考慮當地居民。」