無家可歸者多+高昂生活成本 加州住房短缺最大根源

加州住房短缺,是加州無家可歸問題與生活費高昂的根源。(取自Getty Images)

加州 無家可歸者眾多和高昂的生活成本,可說是該州面臨最大問題,專家認為,造成這些問題最大根源,是加州住房短缺。

KTLA 5電視台報導,舊金山加大(UCSF)近期進行一項研究發現,在成為無家可歸者之前六個月內,參與調查者的家庭月收入中位數為960元,相當於年收入1萬1520元。根據Zillow數據,加州兩房公寓租金 中位數是這個數字的三倍,每月2869元,一年約3萬4428元。

該研究作者之一庫謝爾(Margot Kushel)說,研究結果證實,太多加州人因買不起住房甚至租不起住房而無家可歸。加州缺乏經濟適用房是個複雜問題,目前並無簡單的解決方案。

加州官員表示,加州至2030年需建造250萬套住房才能滿足需求。CalMatters記者沃爾特斯(Dan Walters)指出,「在最好的情況下,加州建設數量只占這一數字的一半左右,還需考慮到火災和其他災難造成的損失,且利率急劇上升,建設似乎放緩。」

加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors)首席經濟學家萊文(Jordan Levine)認為,除此之外還有其他挑戰。他告訴KTLA,「我們擁有全州範圍的監管環境,可輕鬆挑戰各項建設計畫並設置障礙,地方法規、費用和流程的錯綜複雜,既昂貴、不透明又難以操作。」此外,「不要在我的後院」( Not in My Backyard)等也是開發商需清除的一大障礙。

加州2017年通過的SB 35號法案,要求地方政府簡化開發商在已規劃為住宅用途的多住戶住房計畫流程。而根據柏克萊加大 (UC Berkeley)特納住房創新中心(Terner Center for Housing Innovation)一項研究,2018年至2021年間,該法案批准或正審查156項計畫(約1萬8000個單位),僅占加州每年住房需求計畫的10%。

一些城市如杭廷頓攤(Huntington Beaach)等公開質疑該法,面臨加州總檢察長辦公室訴訟。這些社區及其民選官員認為,保護房產價值和特色,比任何州政府要求建造更多住房的任務更重要。

去年11月贏得連任的加州州長紐森(Gavin Newsom)積極挑戰地方政府,企圖讓他們遵守加州法規。去年他推遲替地方政府提供10億元無家可歸資金的計畫,在與地方官員舉行閉門會議後才發放該資金。他說「追根究底,生活成本是連接所有法案、挑戰和加州罪惡的頭號根源。」