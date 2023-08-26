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油價漲不停 換電動車聲浪再起

編譯胡立宗／綜合報導
電動車的燃料費與維持費都比燃油車低。（取自ABC）
電動車的燃料費與維持費都比燃油車低。（取自ABC）

加州油價又開始漲價了。美國汽車協會（AAA）日前公告價格，加州普通汽油的平均價格已經升到每加侖5.26元，較上周增加10分，較上月增加37分，是2023年以來的新高。洛杉磯縣的平均油價更達每加侖5.36元，已經超過去年加州最高均價每加侖5.34元。

每當油價攀升時，換購電動車的議題就會再度發酵，加上聯邦與加州合計近1萬元的補助，更增加換車意願，那麼電動車與燃料車的差別在哪？第一是車價，特斯拉Tesla最便宜的車款Model 3售價在4萬元上下，比Toyota Camry貴上不少，但是如果車主符合加州與聯邦補助條件，那麼Model 3的價格就會接近Toyota Camry。

如果單以高級配備車款比較，很可能失真，因為頂級配備往往會讓車價大增，這也是許多人買不下手的原因。當然，如果車主對價格不敏感的話，確實會願意多花錢買高配車款，但是隨著電動車推出時間愈久、市占率愈高，一般車款的價格就會降低，特斯拉Tesla如此， 福特車（Ford）也是如此。當競爭者愈來愈多時，價格還會更親民。

電動車的第二個考量點在於後續維持費。Energy Innovation的分析師Jack Conness表示，就洛杉磯縣而言，雖然充電也是會有費用，但每次充滿電就會比加滿油省下30元至50元，每年光燃料費就會省超過1000元。Consumer Reports的Keith Barry說，電動車的保養費也低，省下的機油錢每年也是好幾百元，雖然說萬一真的掛點，電動車主要零件的單價貴上許多，但是電動引擎不太容易出毛病，電池一般也保固八年或10萬哩。

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