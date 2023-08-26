發展充氫氣站 加州議會現分歧

州府撥與發展氫能源車經費，已協助相關廠商於加州各地設立65個充氫氣站，其中20個充氫氣站設立於洛杉磯縣。（Getty Images）

加州 「清潔交通計畫」經費取自於加州開車族每年繳付費用，每年繳納兩年登記費以及4元霧霾消除費。過去10年間，「清潔交通計畫」每年撥出20%專款，發展充氫氣站。然而，州議會對於發展氫能源仍在爭論中。

雪佛龍 (Chevron) 、穀牌 (Shell) 石油大廠與豐田 汽車公司支持的遊說集團展開積極遊說，希望州府「清潔交通計畫」( Clean Transportation Program) 於未來10年內撥出30%發展清潔能源專款，總額約3億元，發展充氫氣站。

加州能源委員會（the California Energy Commission）已投下2億200萬元經費，開發加氫氣站。問題出在氫能源車市場需求薄弱。目前市面上的氫能源車只有兩種款式，即豐田的Mirai與韓國Hyundai的Nexo。加州目前總共約有1萬2000部氫能源車在路面奔馳，相對而言，電動車數量高達76萬輛以上。

氫能源車與電動車一樣，均為有利環保的零排放車。氫能源車的動力來自壓縮氫氣產生的電力。電力車的發電動力則來自電池。

州府撥與發展氫能源車經費，已協助相關廠商於加州各地設立65個充氫氣站，其中20個充氫氣站設立於洛杉磯縣。除了加州外，只有夏威夷州設有一個充氫氣站，因為除加州以外，在美國其他地區駕駛氫能源車是一件不可能的事情。

州議會目前對氫能源車的爭辯重點為：「清潔交通計畫」是否仍繼續提供氫能源車發展經費。如果繼續支持的話，專款數額為多少？補助年限為何？

代表聖伯納汀諾 (San Bernardino) 民主黨州眾議員 雷耶斯 (Eloise Gomez Reyes) 提出AB 241法案，建議將「清潔交通計畫」每年補助專款中，撥出10%發展氫能源車。

雷耶斯與代表長堤地區的州參議員岡薩雷斯 (Lena Gonzalez) 原來聯手提出法案，要求全面廢除補助氫能源車。然而無法取得其民主黨同事支持，於是轉為提出將補助款限為10%。

岡薩雷斯認為，撥款發展氫能源車純屬浪費。她批評說，氫能源車仍是燃燒化石燃料，應屬化石燃料產業。

然而代表千橡市 (Thousand Oaks) 州眾議員爾文 (Jacqui Irwin) 、代表戴維斯市州眾議員阿奎爾-克利 (Cecilia Aquiar - Curry) 、代表西科汶那 (West Covina) 的魯比歐 (Blanca Rubio) ，以及代表士德頓市 (Stockton) 的維拉布達 (Carlos Vilapudua) 則認為「清潔交通計畫」每年應撥出專款，繼續發展氫能源車，認為氫能源車工業有其環保價值。