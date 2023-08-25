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灣區新冠病例增 凱瑟醫院重啟口罩令

編譯組╱灣區24日電
灣區新冠病例增加，凱瑟醫院重啟口罩令。 （美聯社）
灣區新冠病例增加，凱瑟醫院重啟口罩令。 （美聯社）

據舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，隨著灣區 COVID-19 病例的重新出現，灣區最著名的醫療機構之一要求病人、員工和訪客重新戴上口罩

聖他路薩的凱瑟醫院（Kaiser Permanente Santa Rosa Medical Center）恢復了對其設施內人員的臨時口罩要求。根據周三（23日）發表的官方聲明，這項措施是對越來越多的冠狀病毒檢測呈陽性的直接回應。

這家蘇諾瑪（Sonoma）縣最大的醫療保健提供商在其醫療中心雇用了約 3500 名員工。該公司表示，它將遵守州和地方有關管理疫情的指令。凱瑟醫療集團有一個專門的感染預防和控制專家團隊，負責跟蹤其醫療機構的傳播率。

從聖他路薩下水道採集的廢水樣本中，SARS-CoV-2 病毒的濃度在 8 月15日（最新的測量日期）之前的一個月裡增加了一倍多。目前的水平使聖他路薩地區進入了社區傳播的中等級別。凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）在北加州的所有醫療機構目前都建議佩戴口罩。

在舊金山，所有醫療服務提供者都必須戴口罩，但病人和訪客不需要。盡管最近病毒檢測呈陽性的病人有所增加，但舊金山加大預計不會改變其政策。

加州的檢測陽性率從7月12日的5.6%飆升至8月13日的15.6%，達到了今年的最高水平。過去的一個月裡，全州COVID-19住院人數飆升了63%以上，從七天平均每天163人增加到每天266人。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）周一（21日）公布的數據，在截至8月12日的一個月內，全國 COVID 住院人數攀升了近80%，達到每天1802 人次，COVID-19導致的死亡人數比上月上升了44%。

夏季活動和旅行助長了當前病毒的流行，加上炎熱的天氣使人們留在室內，而通過接種疫苗或之前的感染獲得的免疫力逐漸減弱，也加劇了這種情況。

就在全美都在期待針對 XBB omicron 變種的最新疫苗時，SARS-CoV-2 病毒的其他毒株也在逐漸興起。目前，EG.5 亞變異株在全國範圍內的基因組樣本中所佔的比例最大。

研究人員也在密切關註新出現的冠狀病毒變種，其中包括高度變異的 BA.2.86 版本，本周三CDC發佈的一份關於新病毒繫的風險評估報告稱， BA.2.86 有可能導致接種過疫苗的人受到感染。

目前疫苗生產商輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和 諾瓦瓦克斯（Novavax）公司已確認，他們更新的疫苗將有效降低 2023 年常見的新型病毒株的感染和重症幾率。

疫苗 口罩 檢測

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