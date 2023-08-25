3病毒威脅 醫：應打新版新冠疫苗、戴口罩

每週新型冠狀病毒確診案例數量呈現上升趨勢，這一現象引起了廣泛的關注和擔憂。隨著各地學校全面復課，社區活動的增加以及人們生活節奏逐漸恢復，疫情再度成為民眾關切的焦點。（abc7截圖）

最近六周新冠住院人數持續攀升，專家預測流感 季節可能提前來臨，並建議高風險族群戴口罩 。CDC計畫推出新版疫苗 提升防護效果，更新的疫苗預計將於秋季上市，初步試驗顯示對Eris變種病毒具有效性。

兒科傳染病專家布朗斯坦（David Bronstein）指出，新冠病毒的威脅尚未結束，並且確診案例持續上升。他預估這一趨勢將持續下去。布朗斯坦解釋說，在未來幾個月內，民眾可能會面臨新冠病毒、流感和呼吸道融合病毒（RSV）等三重威脅，他呼籲大眾保持警惕，做好應對準備。截至本周，洛杉磯縣新增了88起確診案例，其中有14起是在工作場所感染。雖然住院人數仍相對較少，約有330名縣內居民因新冠而住院，但這一數字在過去的六周內持續攀升。

根據數據顯示，目前老年人感染的風險最高，80歲及以上的老人因新冠肺炎而住院的機率是50至79歲老人的五倍以上。新的Omicron亞變體EG.5（別名Eris）已在加州開始傳播，佔總病例的約12%。儘管名為「Kraken」的XBB.1.5亞變體仍然佔主導地位，專家預測流感季可能會提前到來，帶來一定的挑戰。

布朗斯坦強調，預計流感、新冠病毒和呼吸道合胞病毒將會同步傳播，他敦促高風險族群，包括老年人、免疫系統較弱者以及患有慢性疾病者，採取更多預防措施，例如佩戴口罩。CDC預計將於9月或10月初推出新的新冠疫苗，布朗斯坦強烈建議符合資格者接種。由於已有一段時間未有新的新冠疫苗問世，這次的疫苗將會進行更新，以因應目前傳播的病毒株。

輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和Novavax的新疫苗預計將於今年秋季推出。初步試驗數據顯示，新疫苗對快速傳播的Eris變體具有一定的有效性。