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法廊快報╱加州保護孕婦 法令比聯邦還周全

編譯胡立宗／綜合報導
加州對懷孕、產後婦女的保護比聯邦還周全。（報系資料照片）
加州對懷孕、產後婦女的保護比聯邦還周全。（報系資料照片）

聯邦2023年6月終於實施全美一致的職場性平法案，即總統拜登去年簽署的「懷孕員工平等法」（Pregnant Workers Fairness Act）。不過，沙加緬度蜂報指出，放眼美國，加州仍然是對懷孕、產後婦女保護最周全的地方之一。

聯邦法律只規定，15人以上規模的公司，必須為孕婦提供合理的安排（accommodations）。但是加州公平就業暨住房法（The California Fair Employment and Housing Act）、加州家庭權利法案（California Family Rights Act）等，不僅避免懷孕與產後婦女遭受職場歧視，更限縮公司規模至五人。

加州對懷孕與產後婦女的保障分為以下六大方向：

1.懷孕與產後可以請四個月的不適假（disability leave），還有事先與雇主約定好的產假。如果必須休養超過四個月，也可以申請更長的休假。

2.孕婦可以請調到負擔較輕的職位。

3.孕婦可以申請必要的設備，例如專用馬桶、更多次休息機會，與更長的休息時間。

4.雇主不得因為懷孕或請產假而開除員工。

5.員工產後如期復職時，雇主應該安排原職位，或與之薪資、工時、地點相仿的職缺。

6.產後雖然不能請有薪育嬰假（paid parental leave），但是可以請有薪家務假（paid family leave），不過法令只保障薪給，不保證職缺，只有符合家庭暨醫療請假法（Family and Medical Leave Act）或加州家庭權利法案才能另當別論。

懷孕與產後婦女該如何申請合理安排，聯邦平等就業機會委員會（EEOC）的指南為：

1.先安排與雇主的面談，以解釋為何需要額外的設施與調整。

2.向雇主提供改善工作環境的建議，遭到拒絕時可向EEOC申訴。

3.申訴可以直接交給EEOC或是加州民權廳（Civil Rights Department），但是最好在發生後180天與300天內提出。

加州 就業 拜登

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