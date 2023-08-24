我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

裝飾草坪禁澆水令 加州擬永久化

編譯組／23日綜合報導
加州考慮永久禁止商業園區灌溉草坪，包括辦公室園區、汽車經銷點、超市、商業購物中心或企業園區等商用水源。(Getty Images)
加州考慮永久禁止商業園區灌溉草坪，包括辦公室園區、汽車經銷點、超市、商業購物中心或企業園區等商用水源。(Getty Images)

加州乾旱三年期間，州水資源監管機構禁止在公司、企業或政府土地澆水「裝飾性草坪」(ornamental turf)以節省用水。這項緊急法規將於明年6月到期。當局提出新法案，可能將禁令永久化。

聖荷西信使報報導，新法案將推動禁令永久化。根據法案AB 1572內容，包括辦公室園區、汽車經銷點、超市、商業購物中心或企業園區等商用水源，澆灌裝飾用草坪，將被視為違法，無論加州是否處於乾旱狀態。違法單位將面臨每日最高500元罰款。

禁令也適用於全州範圍內的工廠、工業用地、公共使用土地，例如道路間隔區、教堂、學校及大學。法規不適用於住宅、公寓大樓、墓地草坪或任何具有娛樂用途的「功能性草坪」(functional turf)，包括體育場、高爾夫球場、遊樂園、寵物運動區與野餐場地。

法案已於5月31日以55比18票數的投票結果，在州眾議會獲得通過。目前正在州參議會進行審議。

支持人士認為，自2007年以來，加州已發生過三次嚴重乾旱，隨著氣候持續變暖，在裝飾性草坪澆水已不具意義，草坪是民眾無法食用或使用的景觀。法案作者、州議員佛里德曼(Laura Friedman)表示，乾旱並未遠離，法案專注在一些最容易實現的目標，包括純粹用於觀賞並消耗大量用水的草坪。必須更加節省用水。

法案也獲得眾多環保組織支持，包括自然資源保護委員會、野生動物保護組織，以及加州最大水務機構，包括南加州大都會水資源局、聖谷水資源局。

然而，批評人士指出，新法案的草坪澆水限制，並不能反映加州廣大腹地用水需求，各地水源與氣候條件大不相同。州議員加拉格爾(James Gallagher)表示，禁令是在乾旱期間應對緊急情況所採取的措施，但將其永久納入法律，並非正確做法。加州應將大部分水務決定、特別在非乾旱時間，留給當地官員。

包括加州商會在內的多個主要商業團體，最初反對法案。但在佛里德曼作出部分改變，包括移除公寓園區澆水草坪禁令、明確指出有哪些地點可以豁免，並自2027年1月1日開始進行分階段實施規則之後，不再持反對意見。

加州商用地產協會會長哈格洛夫(Matthew Hargrove)表示，協會部分成員對新法擔憂，但未積極反對。在前州長布朗領導期間，州監管機構已在2012-2016年乾旱期間嚴格打擊城市用水、促使許多辦公園區與其他商用土地安裝節水景觀，城市與州的建築法規，已要求節水植物與樹木才能獲得大部分新建築許可。管理良好的物業致力節能節水。

加州 大都會 樂園

上一則

不怕加州議會刁難 財團循公投翻盤

下一則

南加店主掛彩虹旗遭槍殺 反同槍手與警駁火身亡

延伸閱讀

加州社區學院擴大招生 完成教育創造未來

加州社區學院擴大招生 完成教育創造未來
加州新冠陽性率11.8% 今年新高 住院人數較上月增加63%

加州新冠陽性率11.8% 今年新高 住院人數較上月增加63%
電動車電池遇洪水容易起火 佛州有慘痛前例

電動車電池遇洪水容易起火 佛州有慘痛前例
尋求限制北京影響力 美國多州議會推動禁中資置產

尋求限制北京影響力 美國多州議會推動禁中資置產
紐約、加州高稅率 有錢年輕人改住佛州、德州

紐約、加州高稅率 有錢年輕人改住佛州、德州
加州鴉片類藥物致死 23年增74倍

加州鴉片類藥物致死 23年增74倍

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹