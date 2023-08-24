裝飾草坪禁澆水令 加州擬永久化

加州考慮永久禁止商業園區灌溉草坪，包括辦公室園區、汽車經銷點、超市、商業購物中心或企業園區等商用水源。(Getty Images)

加州 乾旱三年期間，州水資源監管機構禁止在公司、企業或政府土地澆水「裝飾性草坪」(ornamental turf)以節省用水。這項緊急法規將於明年6月到期。當局提出新法案，可能將禁令永久化。

聖荷西信使報報導，新法案將推動禁令永久化。根據法案AB 1572內容，包括辦公室園區、汽車經銷點、超市、商業購物中心或企業園區等商用水源，澆灌裝飾用草坪，將被視為違法，無論加州是否處於乾旱狀態。違法單位將面臨每日最高500元罰款。

禁令也適用於全州範圍內的工廠、工業用地、公共使用土地，例如道路間隔區、教堂、學校及大學。法規不適用於住宅、公寓大樓、墓地草坪或任何具有娛樂用途的「功能性草坪」(functional turf)，包括體育場、高爾夫球場、遊樂園 、寵物運動區與野餐場地。

法案已於5月31日以55比18票數的投票結果，在州眾議會獲得通過。目前正在州參議會進行審議。

支持人士認為，自2007年以來，加州已發生過三次嚴重乾旱，隨著氣候持續變暖，在裝飾性草坪澆水已不具意義，草坪是民眾無法食用或使用的景觀。法案作者、州議員佛里德曼(Laura Friedman)表示，乾旱並未遠離，法案專注在一些最容易實現的目標，包括純粹用於觀賞並消耗大量用水的草坪。必須更加節省用水。

法案也獲得眾多環保組織支持，包括自然資源保護委員會、野生動物保護組織，以及加州最大水務機構，包括南加州大都會 水資源局、聖谷水資源局。

然而，批評人士指出，新法案的草坪澆水限制，並不能反映加州廣大腹地用水需求，各地水源與氣候條件大不相同。州議員加拉格爾(James Gallagher)表示，禁令是在乾旱期間應對緊急情況所採取的措施，但將其永久納入法律，並非正確做法。加州應將大部分水務決定、特別在非乾旱時間，留給當地官員。

包括加州商會在內的多個主要商業團體，最初反對法案。但在佛里德曼作出部分改變，包括移除公寓園區澆水草坪禁令、明確指出有哪些地點可以豁免，並自2027年1月1日開始進行分階段實施規則之後，不再持反對意見。

加州商用地產協會會長哈格洛夫(Matthew Hargrove)表示，協會部分成員對新法擔憂，但未積極反對。在前州長布朗領導期間，州監管機構已在2012-2016年乾旱期間嚴格打擊城市用水、促使許多辦公園區與其他商用土地安裝節水景觀，城市與州的建築法規，已要求節水植物與樹木才能獲得大部分新建築許可。管理良好的物業致力節能節水。