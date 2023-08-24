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不怕加州議會刁難 財團循公投翻盤

編譯胡立宗／綜合報導
加州公投，已成各方勢力的角力場。（美聯社）
加州公投，已成各方勢力的角力場。（美聯社）

公民投票手段，原本是以直接民主糾正代議制度的缺陷，但在加州經過長年的發展後，已經成為各方勢力的第二戰場。財團在州議會中無法說動議員放棄立法，或是修改某些條文，那就把戰線拉到公民投票，就算公投最後輸了，但還是能爭取到至少兩年的緩衝期，將實施後的傷害降到最低。

這麼說有點抽象，以最近的例子來說好了。加州議會2019年通過法案，要求Uber、Lyft等零工經濟的平台將司機當成員工；Uber、Lyft就花了2億3500萬元推動公投、成功翻案。同樣的劇本也發生在調味菸與限制石油挖掘上，當議會通過禁令，不讓菸商販賣調味菸，以及在住宅區附近不得挖油，業者就開始發動公投，就算最後擋不住，但是至少可以讓兩個法案延到2024年底公投後才能實施，在這之前業者該做、不該做的都已做完。

政論媒體Politico更指出，加州2014年修改公投規定後，使得直接民主更像是各方勢力的博弈場，籌碼則是選民。當年的修改讓公投提案可以在投票前一定時間前撤銷提案，因此不管是財團、工會、政黨、倡議團體都可以把公投當成武器，如果不能把對手逼退，或坐下來談，那就是公投一翻兩瞪眼了，更何況公投不一定輸。

但以過去的例子來說，光是花個幾百萬元發動公投連署，就足以逼迫對手坐下來談，談的結果滿意就撤案，不必花到幾億、幾十億元。這就像是政治版的膽小鬼遊戲（game of chicken），誰先躲誰就輸了，這招不只是財團，工會也一樣會用。國際工會SEIU的United Healthcare Workers West在2016年就靠著公投換到醫護人員16元的時薪，現在則打算再加碼到25元。

當然，賽局各方都有聽起來堂皇的理由。財團說加州太過於一黨獨大了，只有靠公投才能制衡；工會則說財團才是濫用民主制度的罪人，例如速食業就對員工百般苛刻，不公投無法保障權益。不過，最後的場面往往是，加州議會打不完的仗，換到每個街角的投票所，然後公投結果又要回到議會，萬一修法又無法討好雙方，同樣的戲碼就會再演一次，在無盡迴圈中折騰的正是選民。

公投 加州 投票

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