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民調：8成選民盼官員反映多元性

編譯胡立宗／綜合報導
加州選民期待民選官員反映多元文化背景。（美聯社）
加州選民期待民選官員反映多元文化背景。（美聯社）

柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）最新民調顯示，加州選民希望民選官員能反映加州社群的多樣性。其中，55%認為多元代表非常重要，25%認為有點重要，合計達到八成。

7月20日至25日執行，針對6164位登記選民的調查同樣顯示，47%的選民認為，如果州級民選官員不能反映加州的多樣性將令人非常擔憂，28%認為有點擔憂，合計達78%。抽樣誤差在正負兩個百分點之間。

政府研究所也發現，有色人種，特別是黑人，以及女性選民更在乎多元代表。加州各地串連的草根倡議團體California Calls指出，只有當民選官員能夠反映不同社群的價值，才能真正體現代議民主的價值。

民調凸顯的其他議題包括：

●加州選民對不具公民身分的公共參議權仍有歧見。儘管在舊金山與屋崙（Oakland）等地已經實施，但51%的選民支持、42%反對，非公民的家長參與子女學區教委會的選舉投票。灣區的1233位選民支持度為54%。

●52%的選民反對16歲至17歲於公立學校就學的少年參與教委會投票。不過華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）認為，非公民參議權在加州各地越來越常見，柏克萊加大的民調只是反映非公民參議權確實是落實民主的重要一步。

加州 柏克萊加大 民調

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