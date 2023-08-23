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高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

高稅收、沒隱私 多位名人搬離加州

編譯陳盈霖／綜合外電報導
搖滾明星洛史都華（Rod Stewart ）決定將他位於比佛利山（Beverly Hills）豪宅以700萬元價格掛牌出售，於6月搬回英國。（Getty Images）
搖滾明星洛史都華（Rod Stewart ）決定將他位於比佛利山（Beverly Hills）豪宅以700萬元價格掛牌出售，於6月搬回英國。（Getty Images）

KTLA 5電視台報導，高稅收、不斷增加的生活費和政治分歧，成千上萬加州居民決定遠離加州，包括一些好萊塢炙手可熱的名人。

演員拜奧（Scott Baio）和肯恩（Dean Cain）近期宣布離開加州。讓他們做出這項決定的是某些問題上的政治立場。

2022年10月，馬克華伯格（Mark Wahlberg）宣布全家從加州搬到內華達州。這位演員兼企業家說，他想替孩子人提供「更好的生活」。

根據華爾街日報，兩屆奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）在新冠肺炎疫情期間搬到科羅拉多州後，將其在洛杉磯價值1050萬元房屋掛牌上市。

英國殿堂級歌手，搖滾明星洛史都華（Rod Stewart ）將他位於比佛利山（Beverly Hills）豪宅以700萬元掛牌出售，並於6月搬回英國。根據紐約時報，這位歌手厭倦洛杉磯「有毒文化」，覺得自己沒有隱私。

作品包括「婚禮策劃師」（The Wedding Planner）和「有價值的對手」（Worthy Opponents）等知名作家丹妮爾．斯蒂爾（Danielle Steel），決定離開舊金山搬到巴黎。根據SF Gate報導，她並未擁遠告別加州，偶爾還會回到舊金山豪宅中。

重金屬樂隊Metallica主唱海德菲爾德（James Hetfield）2016年離開灣區，舉家搬到科羅拉多州，因他厭倦灣區「菁英主義」態度。

青春偶像劇戀愛時代（Dawson’s Creek）演員范德比克（James Van Der Beek）於2020年舉家搬到德州，原因是想讓孩子們離開洛杉磯，生活在大自然中。

好萊塢一線明星和公眾人物，並非唯一告別加州的人。根據自動儲物空間搜尋平台Storage Cafe報告，2021年有11萬1000人（即每天300人）決定從加州搬到德州。Redfin研究發現，2023年4月至6月，其200萬用戶中，約25.5%（即51萬人）考慮過搬家。

這點並不令人意外，舊金山、洛杉磯和紐約的潛在購屋者，比任何地方的人都願意離開這些都會區，因高昂的住房成本。多年來，加州居民外移現象在疫情期間得到關注，因永久遠距工作對許多員工來說已成為現實。許多人不再背負高成本城市生活，轉而搬到內華達、德州和亞利桑納等負擔得起的州。

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