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加州新冠陽性率11.8% 今年新高 住院人數較上月增加63%

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州新冠疫情捲土重來，檢測陽性率攀升至今年以來最高，住院人數也大幅增加。圖為舊金山8月舉行Outside Lands音樂節時人潮擁擠的情形。（取自臉書）
加州新冠疫情捲土重來，檢測陽性率攀升至今年以來最高，住院人數也大幅增加。圖為舊金山8月舉行Outside Lands音樂節時人潮擁擠的情形。（取自臉書）

毫無疑問，新冠疫情正在加州捲土重來。官方初步數據證實，加州新冠檢測陽性率目前攀升至11.8%，是自今年初以來最高，住院人數比起上個月也大增63%，從7月中旬的一周平均每日163人，增加為現在的266人。

根據美國疾病防制中心（CDC）21日公布的最新數據，截至8月12日的一周，全美新增1萬2613例新冠住院病例，比前一周多出21.6%，同期死亡人數也增加了8.3%。

儘管許多病例的症狀並不嚴重，特別是接種過疫苗或曾感染過病毒的人，但對病人工作和生活的干擾仍然顯著。此外，一些證據顯示，重複感染病毒可能會提高出現包括持續疲憊、腦霧等長新冠症狀的風險。

儘管疫情捲土重來，但由於人們已經對疫情感到疲勞，使許多人忽視威脅、恢復正常生活，尤其是出現重症風險較低的群體。

加州今年到目前為止出現的新變種新冠病毒，主要都是Omicron家族後代。目前使用的疫苗和加強針是專門針對原始2020年新冠病毒和2022年的Omicron變異株研發的，因此保護作用有限。針對最新變異株的疫苗預計將在9月底或10初推出。

隨著疫情升溫，人們對是否應該重新佩戴口罩也有了爭論，論點從效果、意識型態的反對，到應強制佩戴都有。然而，證據明確指出，佩戴口罩仍是避免傳播病毒或感染病毒的一種可行且有效的方法，尤其是佩戴優質的N95或KN95口罩。而最有必要佩戴口罩的場所和情況包括公共交通工具、機場候機室、飛機登機和滑行期間、人們喊叫或唱歌的擁擠室內空間、人多的餐廳等。

CDC建議，對於感染病毒出現輕微症狀的人，可以使用Tylenol、Motrin或Advil等非處方藥控制症狀。此外，出現輕度到中度症狀的高風險民眾。可以使用美國食品藥物管理局批准的抗病毒口服處方藥Paxlovid，但必須在症狀出現初期就開始服用。研究顯示，Paxlovid有助降低罹患長新冠的風險。

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