避當冤大頭 結帳注意是否多付錢

專家建議消費者,自己是第一道防線,結帳時須多加注意、確保獲得商店列出最低價。(Getty Images)

根據檢查人員表示,灣區 部分雜貨店與其他零售商店近來被發現向客戶收費過高。專家認為,這個問題的發生率,遠超過大部分民眾認知。

「SFGate」8月初報導,馬連縣有多家Safeway商店向顧客收取農產品、起士、洗衣精等商品過高價格。根據「聖他路薩民主新聞報」5月報導,蘇諾瑪縣有超過三分之一商店過去一年未能通過價格準確性檢查。ABC7電視台報導,聖他克拉拉縣檢查人員去年在沃爾瑪(Walmart)、Target、Walgreens與其他商店,發現商品售價差異。

官員與消費者倡議人士指出,收銀機標價不準確,主要歸咎於人為或電腦等計算錯誤。當商店裁員或沒有最新價格檢查系統時,這種情況經常發生。馬連縣農業與計量部門助理委員懷思(Scott Wise)表示,當局定期對各種物品進行準確性檢查,包括商品掃描機器與量秤等。每家商店都有責任取下舊貨架標籤、印出新標籤並更換。

「舊金山 紀事報」報導,舊金山公共衛生部的度量衡計畫還設有驗證項目,確保向顧客收取最低廣告價格,部門人員表示,大部分定價錯誤是由於系統價格變化造成,更新速度比店員在貨架更改價格的速度還快。當局建議商店,在推出新價格之前刪除價格標籤或廣告,以免定價錯誤。

消費者應如何做才可確保不被多收取費用?懷思指出,首先,顧客在購物時應了解法律,正確價格是「公布、報價或顯示的最低價格。」

貨架標籤、商品貼紙或銷售售價都被認為是「正確價格」,但當有多種不同價格時,消費者有權選擇最低價。儘管商店可能會試圖辯稱促銷標價一周前就過期,但是,根據加州 法律,並不存在過期促銷標價這樣的事情(there is no such thing as an expired sale sign)。若店家沒有及時撤下標價,不是顧客的錯。

若折扣價格是商店會員計畫的一部分,顧客必須是會員才能享有優惠。專家也建議消費者,自己是第一道防線,結帳時須多加注意、確保獲得商店列出最低價。另一個重要做法,是在結帳後檢查收據是否有任何錯誤,在離開商店之前就進行核對。

若購買商品被多收費用,請提醒店員解決問題。若問題未獲解決或想提出投訴,可連絡當地度量辦公室(office of weights and measures)。