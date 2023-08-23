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避當冤大頭 結帳注意是否多付錢

編譯組／21日綜合報導
專家建議消費者，自己是第一道防線，結帳時須多加注意、確保獲得商店列出最低價。(Getty Images)
專家建議消費者，自己是第一道防線，結帳時須多加注意、確保獲得商店列出最低價。(Getty Images)

根據檢查人員表示，灣區部分雜貨店與其他零售商店近來被發現向客戶收費過高。專家認為，這個問題的發生率，遠超過大部分民眾認知。

「SFGate」8月初報導，馬連縣有多家Safeway商店向顧客收取農產品、起士、洗衣精等商品過高價格。根據「聖他路薩民主新聞報」5月報導，蘇諾瑪縣有超過三分之一商店過去一年未能通過價格準確性檢查。ABC7電視台報導，聖他克拉拉縣檢查人員去年在沃爾瑪(Walmart)、Target、Walgreens與其他商店，發現商品售價差異。

官員與消費者倡議人士指出，收銀機標價不準確，主要歸咎於人為或電腦等計算錯誤。當商店裁員或沒有最新價格檢查系統時，這種情況經常發生。馬連縣農業與計量部門助理委員懷思(Scott Wise)表示，當局定期對各種物品進行準確性檢查，包括商品掃描機器與量秤等。每家商店都有責任取下舊貨架標籤、印出新標籤並更換。

舊金山紀事報」報導，舊金山公共衛生部的度量衡計畫還設有驗證項目，確保向顧客收取最低廣告價格，部門人員表示，大部分定價錯誤是由於系統價格變化造成，更新速度比店員在貨架更改價格的速度還快。當局建議商店，在推出新價格之前刪除價格標籤或廣告，以免定價錯誤。

消費者應如何做才可確保不被多收取費用？懷思指出，首先，顧客在購物時應了解法律，正確價格是「公布、報價或顯示的最低價格。」

貨架標籤、商品貼紙或銷售售價都被認為是「正確價格」，但當有多種不同價格時，消費者有權選擇最低價。儘管商店可能會試圖辯稱促銷標價一周前就過期，但是，根據加州法律，並不存在過期促銷標價這樣的事情(there is no such thing as an expired sale sign)。若店家沒有及時撤下標價，不是顧客的錯。

若折扣價格是商店會員計畫的一部分，顧客必須是會員才能享有優惠。專家也建議消費者，自己是第一道防線，結帳時須多加注意、確保獲得商店列出最低價。另一個重要做法，是在結帳後檢查收據是否有任何錯誤，在離開商店之前就進行核對。

若購買商品被多收費用，請提醒店員解決問題。若問題未獲解決或想提出投訴，可連絡當地度量辦公室(office of weights and measures)。

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