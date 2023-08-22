氣候變遷致成本提高 投保費恐增加

南加州20日的風暴和地震，提醒人們氣候變遷與保險的重要性；另方面，氣候變化也意味著更高額的保費。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，保險 業長期以來，仰賴數據和精算表量化風險，確定保單持有人成本，但隨著氣候變化，這些數據基本上已有些派不上用場。氣候變遷意味著不穩定的氣溫、更多風暴和野火，對保險公司來說是個全新情況，對投保者而言，氣候變化則意味著更高額的保費。

全球最大保險公司之一的安怡集團（Aon）總裁安德森（Eric Andersen）幾個月前在國會一個小組面前作證時表示，保險公司正通過提高成本和退出加州 等高風險市場，來應對氣候變化。他說，氣候不確定造成了「對預測損失能力的信任危機」，正如美國經濟在2008年過度面臨抵押貸款風險一樣，今天的經濟也過度面臨氣候風險。

南加州20日歷經的風暴和地震提醒人們，大多數房主保單不涵蓋洪水和地震。此外，房主的處境岌岌可危，許多頂級保險公司已離開，或正離開加州市場，因為太難預測野火風險。

要知道，保險業務並非以支付索賠為基礎，而是基於風險管理。一個簡單的事實是，該行業幾乎從頭開始創建反應氣候變化的風險模型。而新的精算表，幾乎肯定會帶來更高額保費和自付額，以減少保險公司面臨未知風險。

因此，民眾需考慮以下一些步驟：首先聯繫自己的保險經紀人，詢問是否有足夠的保障應對當前市場狀況，同時詢問最優惠價格。接著拍下家中財產相關影片，經常有保險公司就大螢幕電視尺寸或家庭娛樂系統品質，與屋主發生爭執。若是租客 ，可考慮購買租客保險，因房東的房屋保險僅限於建築物損壞，租客的財產不在房東計畫的承保範圍內。