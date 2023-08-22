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槍枝管控見效 槍擊死亡率30年減半

編譯組╱綜合報導
加州槍擊事件統計
加州槍擊事件統計

加州司法部門最新研究發現，過去30年來，加州槍擊死亡率由每10萬人中19人，大幅降至每10萬人中9人，更遠低於全美其他地區；不過，灣區與全州各縣的差異相當大。

最新報告指出，加州槍擊案死亡人數30年來大幅減少，但各縣差異大。(Getty I...
最新報告指出，加州槍擊案死亡人數30年來大幅減少，但各縣差異大。(Getty Images)

聖荷西信使報報導，根據司法部門槍枝暴力防範辦公室(Office of Gun Violence Prevention)報告，加州槍枝凶殺案比率30年前位居全國第三、比全國平均水平高了50%，目前該比率已比全國其他地區低出33%。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，儘管加州未能倖免發生槍擊案件，但由於擁有領先全國的常識性槍枝法規與防範措施，已經取得實際進展。

不過，報告也指出，儘管加州槍擊案死亡人數30年來大幅減少，但各縣進展並不平均，在人口統計數字相似的鄰近縣、槍擊凶殺案比例存在巨大差異。例如，在灣區，阿拉米達縣槍擊案比率幾乎是聖他克拉拉縣的五倍。

這項報告公布的同時，州長紐森正在推動制定更多槍枝法規，加州在槍枝限制方面已領先美國其他地區，但其中部分限制措施遭到法院抵制。

報告顯示，加州目前槍擊案死亡率明顯低於全國整體水平，但在近幾年，加州槍擊死亡率有所上升、特別是在疫情期間，尤以鄉村郡縣受影響最嚴重。報告調查結果是基於美國疾病控制與防治中心1993年至 2022年死亡率數據，以及加州公共衛生部門2016年至2021年槍擊兇殺率資料，進行分析發現如下：

--30年前，加州槍擊死亡率接近每10萬人中有19人，現在則為每10萬人中有9人。全美總體槍擊死亡率約為每10萬人中有15人。

--加州槍擊自殺率30年前與全美水平大致相同、每10萬人中有7.5人，但自2000年代初期以來、已降至每10萬人約有4人，此為美國目前水準的一半。

--加州槍擊凶殺案比率於30年前約為每10萬人中有10人，現在每10萬人中僅有4.3人，低於全美平均每10萬人中有6.5人。

--過去30年來，加州25歲以下青少年的槍擊凶殺案比率大幅下降，低於兩個槍枝法規較為寬鬆的德州與佛羅里達州。

--加州槍擊凶殺案率因各縣而異，克恩縣(Kern)每10萬人中就有9起，聖路易奧比斯波縣(San Luis Obispo)每100萬人中少於1起。阿拉米達縣每10萬人中有超過5起，洛杉磯縣則低於5起。康曲柯士達縣比例約為4.5、舊金山約高於3、聖馬刁與聖他克拉拉縣約為1.5、馬連縣與蘇諾瑪縣(Sonoma)略高於1。

報告指出，加州槍擊凶殺案比率最高的縣，皆在鄉村地區，包括克恩縣、聖荷昆縣(San Joaquin)、佛萊斯諾(Fresno)、蒙特瑞與蘇拉諾縣(Solano)。槍擊凶殺案比率較高的縣，收入中位數也較低，在比率最高五縣中，除了蘇拉諾縣之外，其他縣的年收入中位數都低於4萬元。

加州 槍擊 司法部

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