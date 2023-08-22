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南加發現新灰狼群 列瀕危動物

編譯胡立宗／綜合報導
加州最近發現新的灰狼群，其中一隻是 OR7的後代。OR7是第一匹從奧勒岡州過來的灰狼，但最後還是回到原生地。圖為OR7的檔案照。（取自聯邦魚類暨野生動物管理局）
加州最近發現新的灰狼群，其中一隻是 OR7的後代。OR7是第一匹從奧勒岡州過來的灰狼，但最後還是回到原生地。圖為OR7的檔案照。（取自聯邦魚類暨野生動物管理局）

加州中谷的杜拉瑞縣（Tulare County）2023年7月發現新的灰狼群，至少有五隻。灰狼主要以野生動物為食，多年來只有阿拉斯加與加拿大各發生一起攻擊事件。加州境內目前有五至七群的灰狼，新的狼群離其他群直線距離至少200哩。

加州漁獵局指出，其他出現狼跡的還有特哈瑪縣（Tehama County）、拉森縣（Lassen County）、Plumas County、Siskiyou County。不過，這個狼群為何會大老遠跑到南加仍不清楚，由蒐集到的樣本來看，全部都是灰狼（gray wolf）。

其中的一頭成年母狼，是加州2011年首度發現的灰狼OR7的後代，OR7已知生有兩公兩母。基因比對發現，牠們也與拉森狼群有血緣關係，但沒有發現公狼的樣本。

北美灰狼本來數量龐大，但在19世紀時遭到大量捕殺，因為牠們會吃畜養的牛羊，1920年代後美國就很少發現灰狼，被列為聯邦與加州的瀕危物種，蓄意殺害灰狼將會觸法。近年來，加州開始出現野生灰狼，第一匹就是從奧勒岡州過來的OR7，牠在2011年底一度進到加州，但最後還是回到原生地。

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