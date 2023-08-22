我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

加州最危險12種動物 野鹿、芋螺入列

編譯胡立宗／綜合報導
加州芋螺。（取自Project Noah網站）
加州芋螺。（取自Project Noah網站）

加州環境多樣、物種繁多，但某些動物看起來漂亮，本質卻一點都不親人，有些還會致命。除了一般人熟知的響尾蛇外，山林間的野鹿，與海灘上的芋螺也同樣危險。

野鹿：多數人對鹿的認知都來自「小鹿斑比」，但是山林間的野鹿並非如此，看見牠們時千萬別貿然靠近，如果被認定要傷害幼崽、食物，牠們會發起猛烈攻擊。

加州芋螺（California Cone Snail）：海灘上常看到五彩繽紛的貝殼，但千萬別去碰那些還是活的動物，因為有些可能就是身懷劇毒的加州芋螺。芋螺科的生物都能以「齒舌」注射神經毒素，導致獵物麻痺，被牠們刺到，成年人可能劇痛、麻痺，小孩甚至可能死亡。

南太平洋響尾蛇（Southern Pacific Rattlesnake）：牠們的適應力極強，就算是水邊也能看到牠們，被咬上一口可能會腫脹疼痛，甚至導致器官衰竭。

西部菱背響尾蛇（Western Diamondback Rattlesnake）：牠們的威脅較低，只會在加州東南部出現，但別被五彩繽紛的外表給騙了，咬到一口就能導致組織壞死，甚至死亡。

黑寡婦蜘蛛（Black Widow Spider）：顏色鮮豔的牠們，毒性比響尾蛇還強，被咬上一口，不消幾分鐘就會全身痠痛。

亞利桑納樹皮蠍（Arizona Bark Scorpion）：只出現在南加，萬一碰上最好避開，因為被咬到不只會四肢麻痺，甚至可能呼吸衰竭。

加州蠑螈。（取自California Herp網站）
加州蠑螈。（取自California Herp網站）

加州蠑螈（California Newt）：濕度高的地方都可以看到牠們，你家後院也可能出現加州蠑螈，亮眼的膚色下藏著劇烈毒性，碰到或被舔到都有死亡的可能。

殺人蜂（Killer Bees）：最早是由巴西移居而來的非洲殺人蜂，到了加州後進一步演化，因此萬一碰上最好避開，不要被盯上。

山獅（Mountain Lion，美洲獅）：常見的野生動物，但不時會傳出攻擊人的新聞，碰上時別貿然行動，讓牠們覺得受到威脅。

美洲黑熊（American Black Bear）：看到牠們最好慢慢退開，不要刺激或試圖接近幼仔。

郊狼（Coyote）：牠們通常成群而行，碰上時最好虛張聲勢，也可直盯著牠們的眼睛看，或許能夠嚇退。

大白鯊（Great White Shark）：正如同知名電影所演的，牠們是鯊類中最可能攻擊人類的，因此附近出現大白鯊時應該動作放慢、避免刺激到牠們。

加州 南加 巴西

上一則

南加發現新灰狼群 列瀕危動物

下一則

洪水、泥石流氾濫 河濱縣宣布進入緊急狀態

延伸閱讀

東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱

東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱
夏威夷山火後 舊金山民眾自發遊行 促環境保護立法

夏威夷山火後 舊金山民眾自發遊行 促環境保護立法
加州房貸救濟方案 再度開放申請 8月1日前欠繳2期房貸者動作要快

加州房貸救濟方案 再度開放申請 8月1日前欠繳2期房貸者動作要快
加州遊說支出 南灣3地方政府上榜

加州遊說支出 南灣3地方政府上榜
MLB／小睡見效 道奇隊貝茲雙重賽扮英雄

MLB／小睡見效 道奇隊貝茲雙重賽扮英雄
加州民權廳收集仇恨數據 為受害人提供幫助

加州民權廳收集仇恨數據 為受害人提供幫助

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬