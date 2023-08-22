加州最危險12種動物 野鹿、芋螺入列

加州芋螺。（取自Project Noah網站）

加州 環境多樣、物種繁多，但某些動物看起來漂亮，本質卻一點都不親人，有些還會致命。除了一般人熟知的響尾蛇外，山林間的野鹿，與海灘上的芋螺也同樣危險。

野鹿：多數人對鹿的認知都來自「小鹿斑比」，但是山林間的野鹿並非如此，看見牠們時千萬別貿然靠近，如果被認定要傷害幼崽、食物，牠們會發起猛烈攻擊。

加州芋螺（California Cone Snail）：海灘上常看到五彩繽紛的貝殼，但千萬別去碰那些還是活的動物，因為有些可能就是身懷劇毒的加州芋螺。芋螺科的生物都能以「齒舌」注射神經毒素，導致獵物麻痺，被牠們刺到，成年人可能劇痛、麻痺，小孩甚至可能死亡。

南太平洋響尾蛇（Southern Pacific Rattlesnake）：牠們的適應力極強，就算是水邊也能看到牠們，被咬上一口可能會腫脹疼痛，甚至導致器官衰竭。

西部菱背響尾蛇（Western Diamondback Rattlesnake）：牠們的威脅較低，只會在加州東南部出現，但別被五彩繽紛的外表給騙了，咬到一口就能導致組織壞死，甚至死亡。

黑寡婦蜘蛛（Black Widow Spider）：顏色鮮豔的牠們，毒性比響尾蛇還強，被咬上一口，不消幾分鐘就會全身痠痛。

亞利桑納樹皮蠍（Arizona Bark Scorpion）：只出現在南加 ，萬一碰上最好避開，因為被咬到不只會四肢麻痺，甚至可能呼吸衰竭。

加州蠑螈。（取自California Herp網站）

加州蠑螈（California Newt）：濕度高的地方都可以看到牠們，你家後院也可能出現加州蠑螈，亮眼的膚色下藏著劇烈毒性，碰到或被舔到都有死亡的可能。

殺人蜂（Killer Bees）：最早是由巴西 移居而來的非洲殺人蜂，到了加州後進一步演化，因此萬一碰上最好避開，不要被盯上。

山獅（Mountain Lion，美洲獅）：常見的野生動物，但不時會傳出攻擊人的新聞，碰上時別貿然行動，讓牠們覺得受到威脅。

美洲黑熊（American Black Bear）：看到牠們最好慢慢退開，不要刺激或試圖接近幼仔。

郊狼（Coyote）：牠們通常成群而行，碰上時最好虛張聲勢，也可直盯著牠們的眼睛看，或許能夠嚇退。

大白鯊（Great White Shark）：正如同知名電影所演的，牠們是鯊類中最可能攻擊人類的，因此附近出現大白鯊時應該動作放慢、避免刺激到牠們。