電商搶客 貨同源價差大 消費者精挑細選

方小姐在Temu上購買髮圈，價格只要2.38美元可購買到十個，品質不錯也非常划算。(受訪者提供)

2023年3月份全美下載App第一名，是來自中國的拼多多跨境電商 平台「Temu」。憑藉吸引人的註冊優惠折扣、高額的新用戶禮金贈送，商品價格還能夠力拼網購平台亞馬遜 (Amazon )售價的一半以上，讓許多華人成為Temu電商平台的愛好者。但在貨運時間較長、部分商品品質不佳的狀況下，也讓消費者在挑選購買物品上，有所取捨。

使用Temu超過八個月的灣區家長Kay，就常常使用Temu採買各項生活用品，每個月都會下單購買。她表示，通常會選擇在Temu採買小孩用品和一些日用品，像是小物品和消耗型的小東西。對比Temu與亞馬遜的價差，她提到最近購買的小孩沙灘毛巾，兩邊的價格差距接近一倍。Temu一條只要6元，亞馬遜則要10元，兩者的商品品質也差不多。

Kay指出，到購買Temu商品需要注意的是，常常會有商品內容不夠詳盡，而且運送來的包裝方式比較差。有購買幾次塑膠類的用品，到貨時都已經被摔爛，或是商品外包裝已經破損。

因為經常購買Temu商品，也會多做比價的研究，Kay還發現亞馬遜和Temu上不少商品都來自同一個供應商。無論從哪個平台下單，到貨的商品都是一樣的。所以挑選便宜的平台下最划算。但是對於塑膠、電子產品和貼身用品，就不會考慮從Temu購買。她說，亞馬遜的商品選項還是比較多、品質也較好、到貨比較快，所以耐用型物品還是會選擇亞馬遜下單。

同樣成為Temu愛用者的方小姐，覺得Temu唯一的缺點就是相較亞馬遜來說運送時間比較長，包裹都是從大陸直寄過來。對於不急需的商品會選擇在Temu購買，比如髮飾、文具、廚房用品、花園小工具、收納袋盒包、清潔刷海棉，甚至自拍棒到足球練習綁帶都可以在Temu買。

對於如何避免在網路上購買到「地雷」商品，方小姐分享，Temu跟亞馬遜一樣都有商品評價。可挑選商品評價有4.5顆星以上的購買，同時查看客戶對於商品的評價有沒有自己不能接受的地方。

關於同商品在兩個平台的價差狀況，方小姐舉例，最近購買的三件一組不鏽鋼氣炸鍋用層架，同樣的商品在亞馬遜要稅前26.99元，在Temu則只要12.67元，足足便宜一半。收到實品也跟網站的照片一樣，使用上也沒有問題。但對於有品牌的商品，方小姐還是選擇在亞馬遜買，消耗品類則會在Temu採買。

對於Temu的運費與到貨時間，方小姐表示一般到貨時間是十天。但是她曾經遇到聖誕節貨運大塞車，足足等了一個月才到貨，建議下單時避開節慶貨運的高峰期。她還分享，一開始新人會有優惠券，一周可以下好幾單沒有問題。沒有優惠券後要等集滿一百多元的免運門檻，才比較划算。「Temu我覺得比較像Amazon，地址填了就寄來了，界面可以全英文。只是Amazon我有prime會員很快到貨，Temu到貨就要等比較久。」。

Temu以破盤的商品價格獲得大量新註冊用戶，但仍有消費者處在觀望階段。在Temu的應用下載平台評價上，就有使用者擔憂是否會有個資洩漏的疑慮。有用戶表示完成平台註冊後，手機一天內收到五到六則Temu的廣告簡訊。記者實地測試註冊後的確會收到廣告訊息，但是可以採取取消訂閱的方式，將廣告刪除。