加州房貸救濟方案 再度開放申請 8月1日前欠繳2期房貸者動作要快

加州面臨欠繳房貸的人可以二次申請房貸救濟。（美聯社）

加州 房貸救濟方案（California Mortgage Relief Program）原本在2023年3月1日已經終止，但是因為結算後發現聯邦補助仍有餘額，因此即日起開放第二次網路申辦，網址為camortgagerelief.org。詢問專線為888-840-2594，對象為因新冠疫情 而無力償還房貸或繳清產業稅者，額度為8萬元，且先到先辦，因此8月1日前已有欠款者動作要快。

因為第二批放款僅限網路申辦，因此無法上網者可以尋求房屋代理商協助，合格名單可至hudgov-answers.force.com/housingcounseling/查看，或是撥打888-569-4287專線，不過僅有英語、西語服務，也可向放貸商尋求協助。證明文件包括，房貸合約、銀行明細、水電帳單，以及全家人的收入證明（如薪水單、繳稅回條或失業給付），文件接受拍照的影本。文件、資格全都符合者就可申辦。

加州住房金融局（California Housing Finance Agency）下轄的Homeownership Relief Corporation 17日宣布，房貸救濟方案的款項並未用完，因此開放8月1日前已經欠繳兩期房貸，或一次產業稅的屋主申請。金融局表示，兩萬名屋主已經獲得幫助，剩下近半的資金再度開放申請，正是保住名下房屋的機會。聯邦對於新冠疫情的加州房貸欠繳補助總額為10億元，五成強已經撥發，剩下的五成弱是二度申請的額度，不過除了先到先辦之外，還有四成必須保留給社會弱勢族群。

二次申請的說明如下，分別是資格限制與貸款 類型：

資格部分，必須以當地年收中位數的150%為限，並且能夠證明確實受到疫情影響。以洛杉磯縣為例，150%的上限為單身13萬2450元 ，四口之家為18萬9150元。新冠影響導致收入減少或支出增加的範圍包括，醫療費用、家庭成員增加或水電瓦斯費增加。

不過，資格部分有些現制，包括「房屋必須是申請人的主要住宅」，「雖然土地僅限一塊、但建物可達四棟」，「已經清償房貸或稅金者不得討回付款以求再度申請」，「不得是超過Fannie Mae與Freddie Mac額度的超額貸款」，「排除退休金後，持有資金與資產足以支付者不得申請」，以及「放貸商參與了房貸救濟方案」。

房貸救濟方案則包括下列項目：「已經申請過房貸救濟、但再度出現欠款者，不過合計上限不能超過8萬元」，「反向抵押貸款也可以申請」，「以部分債權償還過前債或已辦過延期清償者」。部分債權（partial claim）意指以二次貸款償還第一次房貸欠繳利息者；延期清償（mortgage deferral）則是將欠繳款項延後一段時間再一次清償。