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山區河域水獺頻咬人 1女星也遭殃

編譯組／綜合16日電
內華達山脈發生多起泳客遭河獺咬傷事件 。（美聯社）
內華達山脈發生多起泳客遭河獺咬傷事件 。（美聯社）

水獺非常可愛，人們很容易忽視它們的不良行為。但是，近來兩起罕見的水獺襲擊事件，卻導致兩名外出游泳的婦女驚慌失措地趕去太浩森林醫院（Tahoe Forest Hospital）急診室。

水獺是海獺的遠親，由於皮毛珍貴遭獵殺，數量曾一度驟減。現在它們受到了保護，數量正在回升。雖然在許多方面有所不同，但這兩個物種都有兇殘的一面，尤其是在保護幼崽的時候。

41歲的芬恩（Crystal Finn ）是一位紐約演員，去年在百老匯戲劇Birthday Candles中與Debra Messing同台演出，今年在熱播電視劇Succession中飾演Lauren Pawson。

7月11日風和日麗的下午，她和親友們一起在位於Plumas國家森林邊緣的家族產業附近的Feather河中游泳，突然感覺腿上被咬了一口。她抬頭一看，發現有三隻小小的水獺的頭。她是一名游泳健將，為了安全起見，她飛快地游向河岸，瘋狂地踢腿，用仰泳的方式讓臉露出水面。它們又攻擊了兩次，咬了她的小腿和膝蓋後側。「它們都是衝著我來的，」她說。「這似乎是精心策畫的，我一離開那裡，它們就似乎很高興地搖搖晃晃地走開了。」

兩天前，另一名游泳者受了更嚴重的傷。這起事件發生在Soda Springs附近的Serene湖，她被咬了10到15口，有些還需要縫合。

在位於楚魯克（Truckee）的太浩森林醫院，兩名婦女都接受了狂犬病預防治療，這是一種復雜的治療方法，需要注射免疫球蛋白和第一劑狂犬病疫苗，然後在第三、第七和第十四天回訪，進行後續注射。兩名婦女還接受了抗生素治療。這兩起事件是太浩森林醫院近年來首次治療水獺咬傷。

本周早些時候，三名婦女在蒙大拿州Jefferson 河上遊玩時被水獺咬傷，一名婦女的手、胳膊、腿和背部多處撕裂傷，需要乘直升機緊急撤離。另一名婦女的臉、耳朵、胳膊、手、腿、大腿和腳踝受傷。

德州農工大學（Texas A&M）動物學家2016年對水獺和海獺的頭骨和咬合力學進行了研究，發現它們雖然同名，但在許多方面卻大相徑庭。水獺有36顆牙齒和狹長的頭骨，能夠快速咬住它們通常的獵物：滑溜溜的魚。相比之下，海獺下頜較短，咬合力強，最適合咬碎海膽、螃蟹、蛤蜊和其他海洋無脊椎動物。

水獺生態項目（River Otter Ecology Project）執行董事伊薩多爾（Megan Isadore）說，「水獺不會攻擊人，當攻擊事件發生時，最常見的原因是它們有幼崽在附近，感到受到了威脅。」

德州 百老匯 蒙大拿州

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