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遏止自動語音推銷電話 最高索賠500元

編譯胡立宗／綜合報導
依法民眾可向自動語言推銷電話索賠。（取自KPRC電視台）
依法民眾可向自動語言推銷電話索賠。（取自KPRC電視台）

Robocall，又稱為推銷自動語音電話，是許多人最不想接到的電話，但是聯邦其實是有法可管的，而且每一通可以索賠至少500元。看看專家怎麼說吧。

Robocalls for Cash的創辦人康普頓（Doc Compton）接受休士頓KPRC訪問時指出，聯邦Telephone Consumer Protection Act與Telemarketing Sales Rule都禁止廠商撥打未經同意的電話號碼。因此，第一步就是上聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的Do Not Call List網站（donotcall.gov）登錄你的電話號碼，先站穩法律立場。

接下來再接到匿名Robocall時，首先先接聽，假裝你有意購買，請對方多提供資訊，最重要的是公司名稱、網站或登記地址。其次，上網搜尋實際負責人或登記人（corporation.directory/quicksearch/company）。第三，依登記地址寄發存證信函，強調他們已經違反Telephone Consumer Protection Act與Telemarketing Sales Rule。如果再接到他們的電話就可依法索賠。

對於那些將話務中心設在其他國家的公司呢，康普頓說，他們必然有個美國的雇主，找到美國登記的公司，一樣可以索賠。這招也可以對付不請自來的推銷簡訊。不過，切記有兩類機構是不受限制的，一是非營利基金會，二是政治募款電話。

休士頓

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