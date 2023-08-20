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領先全國 加州規範建築物碳排

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州成為全美第一個在建築法規中解決含碳問題的州。（CBS 8）
加州成為全美第一個在建築法規中解決含碳問題的州。（CBS 8）

「建築師報」報導，加州建築標準委員會（California Building Standards Commission，CBSC）和加州建築單位（Division of the State Architect，DSA）日前更新加州建築法規。

根據加州美國建築師協會（American Institute of Architects California，AIA）新聞稿，自本月2日，加州成為第一個「制定通用規範碳排放標準」，要求減少適用於商業和學校建築物，在設計和建設過程中隱含的碳排放（embodied carbon）」。

所謂隱含碳，是指建築材料在其整個「生命」周期中所產生的溫室氣體排放，包括製造、運輸、安裝、維護、拆卸和丟棄。

當天的投票並啟動兩項重大建築法規變更，以「限制10萬平方呎以上的商業建築，和5萬平方呎以上學校建築建造、改造或再利用中隱含的碳排放」。

目前建築排放占加州溫室氣體污染的40%。支持法規改變的加州建築師馬林諾夫斯基（Michael Malinowski）說，在建築規範中解決這一問題，是快速減少碳排放最有效方法。「建築師協會多年來致力幫助加州推進脫碳建築，以這種方式推動產業轉變，對應對氣候變遷非常重要。」

加州美國建築師協會主席高迪尼爾（Scott Gaudineer）在聲明中表示，通過減少能源使用或營運碳排放策略，可能要80年才能克服隱含碳的影響，「地球沒有這樣的時間」他說，今天行動體現了文化轉變，要滿足加州規定的零碳時間表，需同時減少隱含碳。

新法規將於2024年7月1日生效，加州美國建築師協未來幾個月將舉辦一系列研討會，協助相關產業做好準備。

加州 氣候變遷 投票

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