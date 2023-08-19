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加州房屋保險 又2家業者退出

編譯胡立宗／綜合報導
加州野火頻發，成為保險商拒保產險的最大理由。（美聯社）
加州野火頻發，成為保險商拒保產險的最大理由。（美聯社）

State Farm與Allstate兩大保險商終止加州房屋保險新約簽訂後，退出加州市場的保險業者愈來愈多，最新消息是AmGUARD與Falls Lake也將退出，而且不是不接受新保單，而是連既有保單都不得續約。AmGUARD的家戶保單為5萬212份，Falls Lake雖然只有900份保單，但它是保險公司的再保險商，影響層面較一般保單更為深遠。

AmGUARD Insurance的母公司是Berkshire Hathaway Group，其於加州的其他業務仍會持續，只是不再為房屋與個人險續約。Falls Lake Insurance這類再保險公司的存在意義就是幫小保險商分攤風險，保險專家認為，失去背後靠山後，小保險商得自負所有風險，面臨大型天災時的理賠可靠度更低。

兩家公司都是低調地於7月底向加州保險局（California Department of Insurance）遞交退市申請，直到近日才被舊金山標準報揭露。由於愈來愈多保險業者退出加州，眾多民眾別無選擇下只能購買昂貴的「加州公平房屋保險」（California FAIR），才能申請房貸、購買房屋。對於媒體詢問， Berkshire Hathaway GUARD Insurance Companies拒絕回答，Falls Lake則是不作回應。

保險業者退出加州產險市場的考量無非是風險太高，理由包括氣候變遷影響下的野火愈來愈多，加州比全美更高的通膨率與營造成本，以及繁複龐雜的法規體系 。以AmGUARD來說，保險局收到的理由書就說，它們自2019年開始承接加州新單後，2020、2021、2022三年連續大虧，在無力負荷下只好放棄加州市場。Falls Lake的理由也差不多，稱其無法承受再保的風險。

歷數2023年來退出加州產險市場的業者，先是5月的State Farm，6月的Allstate，接著是7月的Farmers Insurance、Liberty Mutual。雖然專家看淡，但保險局卻仍信信滿滿地喊話，強調加州保險機制仍然穩健，雖然野火、酷熱、洪災仍是威脅，但保險局都會竭力推動市場改革，為高風險地區的民眾增加保險選擇。

保險 加州 氣候變遷

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