藍盾省錢 不再委託CVS與藥商議價

美國的處方藥越來越貴，Blue Shield試圖降價。圖為阿得拉（Adderall）。（美聯社）

保險 商加州 藍盾（Blue Shield of California）17日宣布，不再透過CVS Health's Caremark與藥商議價，將藥品給付管理（pharmacy benefit management）的權責轉給Amazon Pharmacy、Mark Cuban Cost Plus Drug Company，與另外兩家小公司。

Blue Shield of California擁有480萬保險者，是加州主要醫保業者之一。Blue Shield of California宣稱，此舉將使每年的藥費減少5億元以上，也可回饋給用藥人。CVS Caremark還是會與Blue Shield維持部分合作，但僅限於病情複雜與特殊用藥。

CVS Health的聲明指出，期待為Blue Shield of California的保戶繼續提供服務，就像過去20年間所做的一樣。但CNN報導，但消息出來的當日CVS的股價一度重挫9%，延續今年以來兩成的跌勢，主因是Amazon與其他低成本藥商的持續競爭，以及消費者節省開支的趨勢。

藥品給付管理者的權責是替保險商向藥廠爭取更優惠的價格，但各大管理商近年來飽受醫療產業與國會的批評，主因正是議價過程不夠公開，並導致管理商從中獲利，抬高用藥人必須負擔的藥價，畢竟許多管理商既有醫療領域的生意，也有保險業務。

聯邦疾病控制暨預防中心（CDC）的統計發現，美國成人每年至少買一次處方藥，超過三分之一買處方藥三次，每年平均花費達1200元。正因如此，Blue Shield才能名正言順地以高藥費為由，對漏洞百出的處方藥體制開刀。

Blue Shield of California 的執行長Paul Markovich強調，現有的處方藥給付機制已經花費太多、超級複雜、又不透明，只為了增加一己利益而不顧品質，卻犧牲了用藥人的便利與荷包。他說，這也就是公司為何要轉與理念相同的管理商合作，因為更透明的機制才能在對的時候把對的藥給對的人，「而且費用明顯低很多」。

Amazon Pharmacy將提供免費送藥的服務，Mark Cuban Cost Plus Drug Company則將建立簡單、明瞭、收費合理的給藥機制，另外兩家業者也會提供額外服務。Mark Cuban Cost Plus Drug Company說，合作案將會為醫療產業帶來深遠影響。

至於Amazon部分，CNN則點出，他們對醫療領域的涉入越來越深，2018年收購線上藥商PillPack後，在2020年推出自己的Amazon Pharmacy，2022年更開了虛擬診所，2023年2月還以39億元收購醫療服務業者One Medical。