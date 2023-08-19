藍盾省錢 不再委託CVS與藥商議價
保險商加州藍盾（Blue Shield of California）17日宣布，不再透過CVS Health's Caremark與藥商議價，將藥品給付管理（pharmacy benefit management）的權責轉給Amazon Pharmacy、Mark Cuban Cost Plus Drug Company，與另外兩家小公司。
Blue Shield of California擁有480萬保險者，是加州主要醫保業者之一。Blue Shield of California宣稱，此舉將使每年的藥費減少5億元以上，也可回饋給用藥人。CVS Caremark還是會與Blue Shield維持部分合作，但僅限於病情複雜與特殊用藥。
CVS Health的聲明指出，期待為Blue Shield of California的保戶繼續提供服務，就像過去20年間所做的一樣。但CNN報導，但消息出來的當日CVS的股價一度重挫9%，延續今年以來兩成的跌勢，主因是Amazon與其他低成本藥商的持續競爭，以及消費者節省開支的趨勢。
藥品給付管理者的權責是替保險商向藥廠爭取更優惠的價格，但各大管理商近年來飽受醫療產業與國會的批評，主因正是議價過程不夠公開，並導致管理商從中獲利，抬高用藥人必須負擔的藥價，畢竟許多管理商既有醫療領域的生意，也有保險業務。
聯邦疾病控制暨預防中心（CDC）的統計發現，美國成人每年至少買一次處方藥，超過三分之一買處方藥三次，每年平均花費達1200元。正因如此，Blue Shield才能名正言順地以高藥費為由，對漏洞百出的處方藥體制開刀。
Blue Shield of California 的執行長Paul Markovich強調，現有的處方藥給付機制已經花費太多、超級複雜、又不透明，只為了增加一己利益而不顧品質，卻犧牲了用藥人的便利與荷包。他說，這也就是公司為何要轉與理念相同的管理商合作，因為更透明的機制才能在對的時候把對的藥給對的人，「而且費用明顯低很多」。
Amazon Pharmacy將提供免費送藥的服務，Mark Cuban Cost Plus Drug Company則將建立簡單、明瞭、收費合理的給藥機制，另外兩家業者也會提供額外服務。Mark Cuban Cost Plus Drug Company說，合作案將會為醫療產業帶來深遠影響。
至於Amazon部分，CNN則點出，他們對醫療領域的涉入越來越深，2018年收購線上藥商PillPack後，在2020年推出自己的Amazon Pharmacy，2022年更開了虛擬診所，2023年2月還以39億元收購醫療服務業者One Medical。
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