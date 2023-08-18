灣區人移居沙加緬度 漸成「巨型區域」

研究報告表示，大量灣區人口移居沙加緬度，可能創造出一個打破灣區與沙加緬度之間界線的「巨型區域」。（Getty Images）

沙加緬度居民麥迪那（Jose Medina）表示，他居住的社區最近至少有三個人從灣區 搬過來。過去是灣區屋崙居民的麥迪那說，自從他於2021年搬到沙加緬度之後，他有七名友人也跟著搬到沙加緬度或周邊其他地區。

有人說，灣區人口出走是個傳說。不過，為了尋找更大的居住空間和更便宜的住房成本，許多灣區人離開沿海都會區搬往內陸地區，卻是個不爭的事實。根據房地產 網站Redfin 的數據，在美國各地搬入沙加緬度地區的新住民中，以來自灣區的民眾最多。

人們從灣區搬到沙加緬度並非新鮮事，但新冠疫情加速了這個專家認為不可避免的過程，而且可能對加州 產生長期影響。

房地產公司世邦魏理仕（CBRE）的一份報告指出，光是2020年一年，舊金山縣和沙加緬度縣之間的人口遷徙數量，就比2019年多出70%。受到人口持續遷徙的影響，預計未來五年內，沙加緬度地區的人口還會再增長4%。

搬進沙加緬度的不只有灣區人，還有許多從其他地區來的人，所有新住民都對當地產生了顯著的影響。根據人口普查數據，從2000年到2019年，沙加緬度的人口增長了26%，灣區只增長了14.6%。

戴維斯加大、南加大和西方學院（Occidental College）最近共同進行的一近研究顯示，遷徙人口的增加，可能打破灣區和周邊內陸地區之間的傳統隔離現象，創造出一個「巨型區域」（megaregion）。

「巨型區域」和它造成的人口變化，將對交通和基礎建設產生巨大的影響，為加州的未來創造新的需求。研究顯示，雖然從沙加緬度通勤到灣區的人口比例有所降低，但「超級通勤」（supercommuting，指通勤距離超過50哩）的人口比例，從2008年的17%上升到2018年的20%。同時，隨著沿海都會區的高收入者不斷到內陸地區尋找更大的住房空間，這個比例可能繼續上升。

參與這項研究的羅尼揚斯基（Seva Rodnyansky）表示，如果遷徙人口持續增加，勢必為加州各政府單位帶來問題，他們將被迫共同提供必要的基礎設施。羅尼揚斯基說：「參與談判的人愈多，處理問題就愈困難。」