遷居 可從不同角度選擇目的地

許多加州人打算搬離加州。專欄記者蘭斯納從各方面分析各州之間的文化差異，提供想搬離加州的人，從另一個角度選擇搬遷目的地。(KTLA）

加州在州際流動上，似乎是文化戰爭中的失敗者。橙縣紀事報專欄記者蘭斯納（Jonathan Lansner）在「離開加州」專欄中，從政治、自由、稅收等方面，分析各州之間的「文化鴻溝」，可提供考慮離開的加州人，從不同角度選擇搬遷目的地。

政治：蘭斯納研究庫克報告（Cook Report）和立法問責中心（Center for Legislative Accountability）強烈右傾觀點的兩個指數並做出計算，他認為最保守的州是懷俄明（Wyoming），其次是阿拉巴馬（Alabama）、南達科他、西維吉尼亞（West Virginia）和愛達荷（Idaho）等州。

最不保守的州，則為麻州、夏威夷、佛蒙特（Vermont）、馬里蘭（Maryland）和羅德島（Rhode Island），加州名列第五。

自由：蘭斯納從卡托研究所（Cato Institute）最新「自由」排名標準得出最自由的州是新罕布什爾（New Hampshire），其次是佛羅里達（Florida）、內華達（Nevada）、南達科他和田納西州。

在紐約、夏威夷、新澤西、馬里蘭和佛蒙特等州，政府是生活中最重要的部分，加州排名第三。

稅收：蘭斯納根據稅收基金會（Tas Foundation）、WalletHub和Mondygeek等排名，發現阿拉斯加州 （Alaska）納稅人得到最好待遇，其次是懷俄明、田納西、南達科他和佛州 。

讓納稅人最痛苦的州是紐約、康乃狄克、新澤西、佛蒙特和伊利諾等州。

宗教：缺乏靈性是一些人對加州生活的另一個不滿之處。蘭斯納說，雖然目前並無太多關於各州宗教信仰程度數據，但蓋洛普（Gallup）、皮尤研究所（Pew Institute）和ARDA過去十年排名，提供教會在生活中占比例的情況。

宗教強度排名第一的是阿拉巴馬州，其次是密西西比、路易斯安那（Louisiana）、阿肯色（Arkansas）和田納西等州。緬因（Maine）、佛蒙特、阿拉斯加和俄勒岡（Oregon）等州，上帝可能不是太熱門話題，加州排名第38。

友善：蘭斯納撰文指出，根據Kindness.org、YouGov和EnjoyTravel有關人們如何對待彼此的排名，田納西州人最友善，接著是內布拉斯加（Nebraska）、德州、懷俄明和路易斯安納等州。

脾氣最壞的為羅德島、新澤西、紐約、康州和麻州，加州在最不友善排名第40。

經濟平等：根據收入差異的人口普查統計顯示，阿拉斯加州家庭收入差異最小，其次是愛荷華、北達科他、夏威夷和新罕布什爾州。差距最大的是紐約、佛州、康州、麻州和新澤西，加州排名第四。

小鎮氛圍：衡量城市和非城市各種人口普查數據指出，蒙大拿（Montana）州鄉村生活最具活力，其次是佛蒙特、北達科他、愛達荷等。羅德島、佛州、紐約、內華達和馬州城市生活仍較火熱，加州排名第五。

根據蘭斯納，田納西、愛達荷、北卡、德州、猶他、佛州、亞利桑納、內華達等州，是2021年離開加州的83萬7000多居民，最愛搬遷的目的地。

以另一角度選擇加州人外移的選擇，當厭倦了加州的日常之後，就會尋覓反差大的地方，那麼南達克答州、北達克答州、田納西州、 奧克拉荷馬州或愛達荷州可列入考慮。反之，紐約州、康乃狄克州、新澤西州 等各方面與加州同質性太高，則要慎重考慮。