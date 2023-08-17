萬物皆漲…洛市房東不平提告 要求解除租金凍漲

大洛杉磯公寓協會提起訴訟要求法官立即推翻租金上漲凍結政策。(Image: CBS NEWS)

部分洛杉磯房東 希望在2024年租金 凍結政策到期之前，解除對租金上漲的限制。租金凍結政策將持續到2024年2月，但有人認為這項法令違憲。大洛杉磯公寓協會（Apartment Assoc. of Greater LA）作為房東代表，正請求法官推翻租金上漲凍結政策，稱通貨膨脹已對會員造成損害，使他們難以獲利。

房東馬修米倫（Matthew Millen）表示，1979年他購入位於聖彼卓（San Pedro）的三房公寓並依靠租金維持收入。「我必須幫我的養子養育他的孩子，但我的收入被凍結了」米倫說。「我購買的每樣東西都在漲價，就是唯獨租金不能漲。」

「保險費用、政府費用大幅上升，垃圾清潔費、公用事業費用也上漲，如果無法增加收入來應對增加的成本，要維持經營是非常困難的」大洛杉磯公寓協會（Apartment Assoc. of Greater LA）的執行理事丹尤克爾森（Dan Yukelson）表示。這起訴訟稱租金凍結政策違憲並要求賠償金，希望法院立即推翻它。

租戶權利團體表示，租金凍結政策仍有必要性，現時租戶租金拖欠平均約三個月，總計約6000美元。經濟生存聯盟的格羅斯（Larry Gross）表示，他預測在租金凍結政策到期後，驅逐行動將大幅增加。「我們正走向一場經濟危機，真正的解決辦法是讓租戶維持現狀，目前洛杉磯的無家可歸狀況已是全國最嚴重，驅逐會讓情況更惡化」格羅斯說道。