房東突發性漲租 南加華人房客無奈

今年年初的南加電費瓦斯費暴漲加之高通膨導致許多房東調漲房屋租金。（本報檔案照）

通貨膨脹居高不下，加之聯儲會持續升息，加州房屋租金 也是水漲船高。今年上半年突發性電費和瓦斯費暴漲，雖然政府當下給到每戶房東 申請補助喘了口氣，但遠水救不了進火，在暑期臨近結束之際，越來越多租戶反映房租普遍性上漲。

根據ApartmentList.com截至5月前的數據，加州主要城市的租金仍在上漲，從2020年5月開始平均每年上漲2%。這其中洛縣去年租金上漲2.7%，過去12個月增加10.5%。

家住南加州東谷（EastVale）的劉先生表示，自己一家去年租下一戶獨立後屋，當時房東給到的租金十分心儀，住了一年各方面都很滿意。本月到了續約之際，沒想到房東以地稅和水電費今年上漲太多為由要求漲價100元。劉先生說，令他不滿的是房東沒有提前通知，而是在談續約之時告知。雖說漲價在他意料之內，但是最起碼要給租客 緩衝的餘地，不然如果不想續約，都沒有時間去找新房子。

劉先生補充說，很多房東都是抓住租客住習慣了不想大動干戈搬走的心理而要求漲租。雖說加州保護租客，但是像他們這種各方面信用良好，收入穩定的工薪階層，在租房市場依舊是弱勢群體。

家住南加州聖蓋博（San Gabriel）的王女士表示，自己在前不久也遭到了房東突發性漲房租，而且是獅子大開口，好在自己了解加州的租戶保護法，房東要求租金的漲幅已經超過了總租金的10%。雖然通過法律保護了自己的權益，但王女士表示自己寄人籬下，也只能和房東友好協商，最終還是妥協了房東漲5%租金的要求。

根據加州議會2019年通過的AB 1482租客保護法案，允許房東每年將租金提高5%，再加上房屋所在地區的通貨膨脹率CPI指數，二者綜合，漲幅最高可提高10%。固定期限租約未到期前，房東不得再漲房租，若到期後要漲價，要求房東在租約到期至少前60天通知租客，若租客居住時間少於一年，則至少提前30天發出通知。

對租客的利好消息是，今年洛杉磯大都會地區的4月的CPI指數為3.8，該數值將被用來計算今年新的租金上漲限制，並於8月生效，也就是說，今年的房租的最高增幅是8.8%，一直生效到2024年7月31日。

不過律師劉龍珠表示，該法案並不是在所有情況下都生效，比如洛縣房屋只有建造時間在1978年至2009年之內的房子才在法案管轄範圍內，並且對房型也有要求，同時法案不覆蓋租金控制更嚴格的城市和縣。

比如洛杉磯市今年有規定如果租金上漲超過10%，房東須向無力承受被迫搬出的租客支付安置費。市議會目前計畫通過允許租金上漲7%至9%來結束「租金穩定法」（Rent Stabilization Ordinance, RSO）。