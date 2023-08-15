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夏威夷野火駭人 建築師籲木造房應裝消防灑水頭

記者孫愛薇／舊金山報導
加州常見的複合式瀝青屋頂材質，有A到C的防火級別，如在野火高危區，需要使用防火B級以上材質。(受訪者提供)
加州常見的複合式瀝青屋頂材質，有A到C的防火級別，如在野火高危區，需要使用防火B級以上材質。(受訪者提供)

夏威夷茂宜島野火造成重大人命和財產損失，再度引發加州居民對於野火災害的討論。加州是野火高風險地帶，每到秋季就是野火災害發生的季節。許多房屋又都是木造房，極易發生火災一發不可收拾。在舊金山開設建築事務所多年的邱申一建築師(Shen-I Chiou)分享有關木造房的防火概念，希望在未來可以減少相關的災害損失。

他表示,，美國的房子絕大多數是木造，先天的防火性差，要靠防火材料保護，例如石膏板。不過依照目前數據顯示，最安全的措施還是安裝消防灑水頭。所以近年來建築法規，越來越重視消防灑水裝置。

消防部門對於新建的房子，或是整修和增建面積大於原來房子面積50%的工程，會要求加裝消防灑水頭。邱申一說，「雖然這會增加工程的造價，但是有灑水頭的房子安全很多，不用太排斥這個規定」。

夏威夷茂宜島大火目前起火原因還不明，但有可能是房屋附近草木先起火，然後延燒到房屋。風大一下子火就蔓延開來，這是典型的野外城市交接區（WUI，wildland urban interface）的山火火災。

邱申一指出，這些WUI區域防火的要求比一般法規更嚴。所有材料如屋頂，外牆基本上都要求是不可燃材質(noncombustible)，例如灰泥外牆(stucco wall)與纖維水泥壁板(fiber cement siding)，甚至屋頂都可以用金屬屋頂。

如果使用的是複合瀝青瓦(Comp shingle)，還有A、B、C三級防火級別。至少需要選用防火B級的屋頂材質。窗戶要使用強化玻璃，連植栽也有特別的規定。還有一個重點就是要防止餘火或火星進入。由於木頭結構都有通風口，而這些通風口可能是火苗的來源，要用有防火的通風格柵。

說到火災另外一個常見的原因，邱申一提到，就是用電安全。如果有動到電力的工程，還是要找有執照的電工，確保電線號數、負荷、保護措施都有依據法規施工。

他最後還提醒民眾一些防火需要注意的小地方。比如枯草枯木要及時整理，屋頂的排水管不要積存樹葉，以及室內的煙霧與一氧化碳偵測器不要隨便拿掉電池。從小地方做起，提升住家的防火概念與安全。

為防止野火的火星進入屋內，房屋的通風口可以改用有防火功能的通風閘門。(受訪者提供...
為防止野火的火星進入屋內，房屋的通風口可以改用有防火功能的通風閘門。(受訪者提供)
邱申一的建築師事務所設計的現代農舍風格房屋，雖不在WUI野火高風險區域，但因為房...
邱申一的建築師事務所設計的現代農舍風格房屋，雖不在WUI野火高風險區域，但因為房屋風格仍採用金屬屋頂防火材質。(受訪者提供)

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